НОВИНИЦе особлива нагорода від України для компаній та корпорацій, які пішли з російського ринку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Apple отримала від України "Відзнаку миру"
Фото: itc.ua
Компанія Apple отримала “Відзнаку миру”, яку започаткував президент України Володимир Зеленський.
Про це віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив у Facebook.
За словами Федорова, це особлива нагорода від України для компаній та корпорацій, які пішли з російського ринку.
"Нам справді є за що подякувати Apple. Це топкомпанія світу, яка підтримала Україну в перші дні повномасштабного вторгнення і своїм прикладом стимулювала інші бізнеси виходити з росії", – зазначив очільник Мінцифри.
Він додав, що в Мінцифрі цінують рівень співпраці з Apple і вірять, що надалі вона ще більше посилюватиметься.
Федоров висловив подяку топменеджменту компанії за відкритість і послідовні кроки в підтримці України.
Нанадаємо, першою "Відзнаку миру" отримала компанія Google 25 травня. 6 липня нагороду отримав Amazon.
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02 11 2022 20:43 МЕДІА
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