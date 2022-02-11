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Apple отримала від України "Відзнаку миру"

Ольга
Матарикіна
Це особлива нагорода від України для компаній та корпорацій, які пішли з російського ринку.
Apple отримала від України "Відзнаку миру" Фото: itc.ua
Компанія Apple отримала “Відзнаку миру”, яку започаткував президент України Володимир Зеленський.
 
Про це віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив у Facebook.
 
За словами Федорова, це особлива нагорода від України для компаній та корпорацій, які пішли з російського ринку.
 
"Нам справді є за що подякувати Apple. Це топкомпанія світу, яка підтримала Україну в перші дні повномасштабного вторгнення і своїм прикладом стимулювала інші бізнеси виходити з росії", – зазначив очільник Мінцифри.
 
 
Він додав, що в Мінцифрі цінують рівень співпраці з Apple і вірять, що надалі вона ще більше посилюватиметься.
 
Федоров висловив подяку топменеджменту компанії за відкритість і послідовні кроки в підтримці України.
 
 
Нанадаємо, першою "Відзнаку миру" отримала компанія Google 25 травня. 6 липня нагороду отримав Amazon.
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02 11 2022 20:43
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