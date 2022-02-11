Apple отримала від України "Відзнаку миру"

Це особлива нагорода від України для компаній та корпорацій, які пішли з російського ринку.

Компанія Apple отримала “Відзнаку миру”, яку започаткував президент України Володимир Зеленський.

Про це віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив у Facebook.

За словами Федорова, це особлива нагорода від України для компаній та корпорацій, які пішли з російського ринку.

"Нам справді є за що подякувати Apple. Це топкомпанія світу, яка підтримала Україну в перші дні повномасштабного вторгнення і своїм прикладом стимулювала інші бізнеси виходити з росії", – зазначив очільник Мінцифри.

Він додав, що в Мінцифрі цінують рівень співпраці з Apple і вірять, що надалі вона ще більше посилюватиметься.

Федоров висловив подяку топменеджменту компанії за відкритість і послідовні кроки в підтримці України.

Нанадаємо, першою "Відзнаку миру" отримала компанія Google 25 травня. 6 липня нагороду отримав Amazon.