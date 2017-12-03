Жителі Запоріжжя виступили проти пам'ятника Джону Леннону

Електронна петиція, яка вимагає не допустити встановлення в місті пам'ятника у вигляді розіп'ятого на гітарі Леннона, перевищила необхідні 750 голосів.

Запоріжці продовжують віддавати свої голоси на підтримку цієї петиції, яка буде винесена на розгляд постійної депутатської комісії Запорізької міськради і потім – на сесію міської ради, повідомляє Укрінформ.

До самого Джона Леннона те, що відбувається, стосунку не має: запоріжці виступають проти встановлення конкретного пам'ятника – епатажної скульптури, що зображує Леннона, розіп‘ятого на гітарі, оскільки вважають, що таке зображення музиканта здатне породити лише несприйняття його творчості.

"Такий пам'ятник сприяє лише виникненню у запоріжців несприйняття творчості і величезного вкладу Джона Леннонна у світову історію", – стверджується у петиції, яку на сьогоднішній день підтримали вже більш як 770 жителів Запоріжжя.

Пам'ятник Джону Леннону, що зображує музиканта розіп‘ятим на гітарі, був представлений у Запоріжжі 16 січня в рамках фестивалю бітломанів "Let it Beatles" і вже на презентації викликав неоднозначну реакцію присутніх. Негативне ставлення до скульптури ще більше посилилося після того, як стало відомо, що автором роботи є відомий Григорій Потоцький, який сприймається багатьма як російський художник, а на її створення бізнесмен Дмитро Зусманович виділив 700 тис. грн.

Нагадаємо, в одному із сіл Закарпатської області в рамках декомунізації вулицю Леніна перейменували на честь соліста групи "Бітлз" Джона Леннона.

У лютому київський міський голова Віталій Кличко відкрив пам'ятник учасниці українського визвольного руху, поетесі Олені Телізі на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".