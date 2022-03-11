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Запорізька АЕС повністю знеструмлена через російських окупантів

ЗАЕС повністю знеструмлена, через обстріли росіян 2 листопада було пошкоджено 2 останні високовольтні лінії зв‘язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою.
Запорізька АЕС повністю знеструмлена через російських окупантів Фото: nikvesti.com

Про це повідомляє Telegram-канал "Енергоатому".

Вказано, що о 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включились всі 20 дизель-генераторів.

"Наразі схема живлення власних потреб ЗАЕС оптимізована, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки 5 та 6 переводяться в холодний стан", - йдеться в повідомленні.

В "Енергоатомі" зазначили, що пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб і тепер "розпочався зворотний відлік часу".

"Через окупацію станції і втручання представників Росатому в її роботу, можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС в безпековому режимі значно обмежені", - додали в повідомленні.

В компанії звернулися до міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу.

Раніше повідомлялось, що біля сховища відпрацьованого ядерного палива на ЗАЕС окупанти будують невідому споруду.

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03 11 2022 09:36
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