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Запорізький комбінат Фірташа може повернутись в держвласність

У ході засідання представники бізнесу (ЗТМК) намагалися відтермінувати розгляд справи
САП через апеляцію домоглася скасування ухвали суду про залишення без розгляду позову щодо повернення державі Запорізького титано-магнієвого комбінату, який за президентства Віктора Януковича перейшов під контроль олігарха Дмитра Фірташа.
Запорізький комбінат Фірташа може повернутись в держвласність Фото: ukranews.com

"28 березня Донецький апеляційний господарський суд (який нині базується у Харкові) задовольнив апеляційну скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на рішення Господарського суду Запорізької області повернути без розгляду справу щодо розірвання договору заснування товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький титано-магнієвий комбінат" (ЗТМК) і повернення комбінату повністю до сфери державного управління. Таким чином колегія суддів ухвалила рішення повернути справу на розгляд до Господарського суду Запорізької області, який тепер окремо буде вирішувати, коли призначати наступні засідання", - повідомляє "Радіо Свобода".

Прокурори подали скаргу в Донецький апеляційний господарський суд (розташований в Харкові) через те, що 14 лютого Господарський суд Запорізької області (куди справа потрапила з Господарського суду Києва) вирішив повернути позов без розгляду із формулюванням "у зв’язку з незазначенням у ньому обставин, на яких грунтується позовна вимога".

У ході засідання представники бізнесу (ЗТМК) намагалися відтермінувати розгляд справи. Вони заявили про необхідність відкладення розгляду через неналежне інформування кіпрської "Толексіс Трейдінг Лімітед", яка залучена до справи як третя особа. Проте суд клопотання відхилив.

"На нашу думку, представник ЗТМК діяв всупереч інтересам держави, а саме були спроби затягування розгляду даної апеляційної скарги, були клопотання про призначення міжнародних процедур для повідомлення "Толексіс". Серед пропозицій до суду було і зупинення розгляду справи на термін до шести місяців", – заявив прокурор САП Вадим Сидоренко.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура три рази подавала позов у справі ЗТМК до Господарського суду Києва через невиконання інвестором (компанією з орбіти Дмитра Фірташа) взятих на себе зобов’язань. Останній раз – 25 січня. Перед тим цей суд двічі відмовився розглядати справу, мотивувавши це тим, що представники САП не надали доказів сплати судового збору.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро затримало директора заводу Фірташа в Запоріжжі за розтрату майже 500 млн гривень. 

За даними слідства, протягом 2014-2015 років на модернізацію заводу, згідно з договором, компанія-співвласник Tolexis Trading Limited виділила 880 млн гривень. Однак, директор підприємства, зловживаючи службовим становищем, здійснив розтрату більшої частини отриманих грошових коштів - 492 млн гривень, перерахувавши їх на користь третіх осіб.

Довідка: ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" було створено у 2013 році державою в особі Фонду державного майна України (володіє 51% статутного капіталу) та Кіпрською компанією "TOLEXIS TRADING LIMITED" (49%), яка контролюється Group DF Дмитра Фірташа. Остання зобов'язалася сплатити борги держпидприемтсва, на основі якого було створено ТОВ, та інвестувати 110 млн доларів США на впровадження передових технологій і устаткування вітчизняних та зарубіжних фірм. Запорізький титано-магнієвий комбінат-єдиний виробник губчастого титану в Європі.

 

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28 03 2017 17:22
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