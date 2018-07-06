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Запорізький "Металург" припинив існування

ФФУ відмовила клубу у видачі атестата на сезон 2018-2019
Футбольний клуб "Металург" із Запоріжжя оголосив про припинення існування.
Запорізький "Металург" припинив існування Фото: vk.com

Таке рішення ухвалило керівництво клубу, повідомляється на офіційному сайті "Металурга".

Атестаційний комітет ФФУ відмовив запорізькому клубу у видачі атестата на сезон 2018-2019 років, через що "Металург" не зможе брати участь у професійних змаганнях.

Причиною відмови стало прострочення у поданні документів про проведення домашніх матчів.

У повідомленні йдеться, що "Металург" планував грати на стадіоні "Локомотив", а перед цим провести кілька матчів у Дніпропетровській області. Однак це не задовольнило ФФУ.

Водночас фінансування на наступний сезон у клубу не було.

"Ми дякуємо всім, хто весь час існування "Металурга" був разом з нами. Просимо з розумінням поставитися до рішення про закриття клубу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що футбольний клуб "Металург" із Запоріжжя визнаний банкрутом і виключений з усіх змагань ще в березні 2016-го.

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07 06 2018 23:30
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