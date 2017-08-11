Заправки Коломойського в анексованому Криму продадуть одним лотом

Держрада анексованого Криму на позачерговому засіданні погодила продаж з держвласності націоналізованої нерухомості, в тому числі і АЗС українського олігарха Ігоря Коломойського.

Це випливає з повідомлення прес-служби Держради.

Як уточнює ТАСС, мова йде про 13 автозаправних станцій, які перебували у власності Ігоря Коломойського. Міністр майнових і земельних відносин окупованого регіону Анна Анюхіна повідомила, що реалізувати їх планується до кінця року.

Раніше Держрада прийняла рішення про продаж 11 націоналізованих АЗС. За словами Анюхіної, всі 24 заправки підуть на торги єдиним лотом, вартість якого оцінюється в 650 млн руб.

У повідомленні прес-служби Держради анексованого Криму відзначається, що проект постанови про продаж майна було внесено так званим главою Криму Сергієм Аксьоновим "в зв'язку з необхідністю виконання планових показників неподаткових надходжень до бюджету Республіки Крим на 2017 рік".

Нагадаємо, у Криму окупаційний суд постановив забрати у бізнесмена Ігоря Коломойського майже три гектари землі в Ялті.

Окупаційна влада Криму також "націоналізувала" три санаторії і готель, які належать структурам, пов'язаним з Коломойським.

У нього забрали пансіонати "Енергетик", "Масандра", "Кастрополь", а також готель "Крим". Всі об'єкти розташовані в Ялті.