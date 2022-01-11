Скасувати запрошення путіна на саміт G20 закликали в Україні

президент рф владімір путін публічно визнав, що віддав наказ про масований ракетний удар по Україні 31 жовтня. У зв'язку з цим його запрошення на саміт G20 необхідно відкликати, а росію слід виключити із Групи двадцяти.

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Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко у своєму Twitter-акаунті у вівторок, 1 листопада. "путін публічно визнав, що віддав наказ про ракетні удари по українській цивільній та енергетичній інфраструктурі. Маючи руки по лікті в крові, він не повинен сидіти за одним столом зі світовими лідерами. Запрошення путіна на саміт на Балі має бути відкликане, а росія – виключена з Групи двадцяти", – наголосив він. Нагадаємо, що на саміті G20 Байден не хоче зустрічатись з путіним навіть в коридорі

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