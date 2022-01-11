ПОЛІТИКА НОВИНИпрезидент рф владімір путін публічно визнав, що віддав наказ про масований ракетний удар по Україні 31 жовтня. У зв'язку з цим його запрошення на саміт G20 необхідно відкликати, а росію слід виключити із Групи двадцяти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Скасувати запрошення путіна на саміт G20 закликали в Україні
Фото: Кореспондент
Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко у своєму Twitter-акаунті у вівторок, 1 листопада.
"путін публічно визнав, що віддав наказ про ракетні удари по українській цивільній та енергетичній інфраструктурі. Маючи руки по лікті в крові, він не повинен сидіти за одним столом зі світовими лідерами. Запрошення путіна на саміт на Балі має бути відкликане, а росія – виключена з Групи двадцяти", – наголосив він.
Нагадаємо, що на саміті G20 Байден не хоче зустрічатись з путіним навіть в коридорі.
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01 11 2022 15:27 МЕДІА
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