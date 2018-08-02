Запроваджена Україною електронна віза буде одноразовою і коштуватиме $65
Про це заявив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев в інтерв’ю "Європейській правді".
"Електронна віза буде лише одноразова, вона буде видаватися строком до 30 днів, вартість – $65. Паралельно зменшується кількість віз, що оформлюються в аеропортах, тобто Visa on arrival. А для країн міграційного ризику залишається оформлення віз у посольствах, зараз таких країн 70", - сказав Погорельцев.
Він пояснив, що електронну візу будуть надсилати на електронну пошту, її треба буде самому роздрукувати на принтері та привезти на паспортний контроль.
"Просто завантажити в телефон не вийде – для прикордонників потрібна роздруківка. Зокрема, тому ми на першому етапі не будемо навіть зменшувати кількість наших співробітників в аеропортах, щоби вони, приміром, допомогли роздрукувати цю візу", - сказав Погорельцев.
Він додав, що після запровадження електронних віз Україна не планує повністю ліквідувати консульські пункти в аеропортах.
"Зараз ми суттєво вдосконалили роботу консулів у аеропортах. Треба визнати – коли ми тільки запровадили механізм "Візи в аеропортах", не все було добре", - зазначив він.
Нагадаємо, у березні минулого року у консульській службі Міністерства закордонних справ заявили, що Україна буде вводити систему електронних віз для іноземців.
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