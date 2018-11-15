Запровадження накопичувальної пенсійної системи перенесли на рік
На засіданні уряду 14 листопада міністр соціальної політики Андрій Рева запропонував внести відповідні зміни.
Міністерство соціальної політики запропонувало відстрочити запровадження другого накопичувального рівня пенсійної системи на 1 рік - до 1 січня 2020 року, йдеться в проекті закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо справедливого механізму нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", який є в розпорядженні Економічної правди.
Про це йдеться в проекті закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо справедливого механізму нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", який є в розпорядженні Економічної правди.
На засіданні уряду 14 листопада міністр соціальної політики Андрій Рева запропонував внести відповідні зміни.
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Уряд остаточне рішення не прийняв, прем'єр Володимир Гройсман доручив його доопрацювати протягом трьох днів.
Нагадаємо, у Світовому банку вважають, що вводити накопичувальні пенсії в Україні з січня 2019 року зарано.
Як повідомлялося, 11 жовтня 2017 року Кабінет Міністрів затвердив план заходів щодо впровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування на 2017-2018 роки.
На думку Реви, загальнообов'язкова накопичувальна пенсійна система повинна бути недержавною, а внески до неї мають платити працівники, а не роботодавці.
Нагадаємо, що міністр соціальної політики України Андрій Рева заявляв, що розмір пенсій в Україні у 2019 році зросте майже на 20%.
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