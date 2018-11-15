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Запровадження накопичувальної пенсійної системи перенесли на рік

У Світовому банку вважають, що вводити накопичувальні пенсії в Україні з січня 2019 року зарано
Міністерство соціальної політики запропонувало відстрочити запровадження другого накопичувального рівня пенсійної системи на 1 рік - до 1 січня 2020 року.
Запровадження накопичувальної пенсійної системи перенесли на рік Фото: tass.ru

На засіданні уряду 14 листопада міністр соціальної політики Андрій Рева запропонував внести відповідні зміни.

Міністерство соціальної політики запропонувало відстрочити запровадження другого накопичувального рівня пенсійної системи на 1 рік - до 1 січня 2020 року, йдеться в проекті закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо справедливого механізму нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", який є в розпорядженні Економічної правди.

Про це йдеться в проекті закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо справедливого механізму нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", який є в розпорядженні Економічної правди.

На засіданні уряду 14 листопада міністр соціальної політики Андрій Рева запропонував внести відповідні зміни.


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Уряд остаточне рішення не прийняв, прем'єр Володимир Гройсман доручив його доопрацювати протягом трьох днів.

Нагадаємо, у Світовому банку вважають, що вводити накопичувальні пенсії в Україні з січня 2019 року зарано.

Як повідомлялося, 11 жовтня 2017 року Кабінет Міністрів затвердив план заходів щодо впровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування на 2017-2018 роки.

На думку Реви, загальнообов'язкова накопичувальна пенсійна система повинна бути недержавною, а внески до неї мають платити працівники, а не роботодавці.

Нагадаємо, що міністр соціальної політики України Андрій Рева заявляв, що розмір пенсій в Україні у 2019 році зросте майже на 20%.

 

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15 11 2018 16:37
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