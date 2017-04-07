Запущена КНДР ракета дійсно була міжконтинентальною, - Білий дім
Таку інформацію підтвердило джерело в адміністрації США, передає Fox News.
"Північна Корея вперше у вівторок успішно випробувала міжконтинентальну балістичну ракету", - цитує телеканал слова офіційного джерела.
У цьому зв'язку зазначається, що балістична ракета пролетіла довше, ніж будь-яка інша, випробовувана режимом Пхеньяну.
З цієї причини американське тихоокеанське командування не виключає, що відтепер уряд Кім Чен Ина має можливість нанести удар по Алясці.
За даними Пхеньяна і західних джерел, ракета Hwasong-14 пролетіла всього 933 кілометри, але 2 800 км у висоту і пробула в повітрі близько 40 хвилин.
"Якщо б її запускали в небо не вертикально, а з меншим кутом, дальність її польоту склала б майже 6000 км", - зазначив експерт з Мюнхена Маркус Шиллер, що представляє консалтингову фірму ST Analytics, передає Die Welt. Таким чином, вона дійсно зможе досягти американського штату Аляска.
Експерт припустив, що модель Hwasong-14 – це двоступінчаста ракета на рідкому паливі, що на Заході називається KN-14.
Варто відзначити, до цього часу міжконтинентальні балістичні ракети були в розпорядженні тільки США, Росії, Китаю, Франції і Великої Британії. Технологічно Індія наближається до такого рівня.
Як повідомлялося, в Білому домі провели екстрене засідання.
Також раніше Китай і Росія домовилися спільно вимагати від КНДР припинення нею ядерних випробувань і закликали США забрати протиракетні установки THAAD з Азії, щоб знизити напругу в регіоні.
Як повідомлялось, 4 липня Північна Корея провела черговий пуск балістичної ракети з авіабази Banghyon в північній провінції Пхенан-Пукто недалеко від кордону з Китаєм.
За інформацією Bloomberg, ракета пролетіла близько 930 км. В міноборони Японії заявили,що вона, ймовірно, впала в море у виключній економічній зоні країни.
Тихоокеанське командування армії США ідентифікувало її як ракету середньої дальності наземного базування.
Президент Південної Кореї Мун Чже Ін негайно скликав у зв’язку з цим Раду національної безпеки.
Нагадаємо, що Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка запроваджує розширені санкції щодо північнокорейських чиновників і організацій після чергового випробування ракет. Резолюція запроваджує заборону на поїздки і замороження активів для 14 північнокорейських чиновників та 4 компаній, та стосується також національного Банку Кореї.
Північна Корея заявила, що повністю відкидає останні санкції ООН, які назвала "ворожим актом" і має намір продовжити розвиток ядерної зброї.
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