Запущена КНДР ракета дійсно була міжконтинентальною, - Білий дім

Тепер Пхеньян має зброю для нанесення удару по Алясці

Влада США на основі даних розвідки та аналізу військово-технічних фахівців прийшла до висновку, що заяви КНДР про успішне випробування саме міжконтинентальної балістичної ракети відповідають дійсності.

Таку інформацію підтвердило джерело в адміністрації США, передає Fox News.

"Північна Корея вперше у вівторок успішно випробувала міжконтинентальну балістичну ракету", - цитує телеканал слова офіційного джерела.

У цьому зв'язку зазначається, що балістична ракета пролетіла довше, ніж будь-яка інша, випробовувана режимом Пхеньяну.

З цієї причини американське тихоокеанське командування не виключає, що відтепер уряд Кім Чен Ина має можливість нанести удар по Алясці.

За даними Пхеньяна і західних джерел, ракета Hwasong-14 пролетіла всього 933 кілометри, але 2 800 км у висоту і пробула в повітрі близько 40 хвилин.

"Якщо б її запускали в небо не вертикально, а з меншим кутом, дальність її польоту склала б майже 6000 км", - зазначив експерт з Мюнхена Маркус Шиллер, що представляє консалтингову фірму ST Analytics, передає Die Welt. Таким чином, вона дійсно зможе досягти американського штату Аляска.

Експерт припустив, що модель Hwasong-14 – це двоступінчаста ракета на рідкому паливі, що на Заході називається KN-14.

Варто відзначити, до цього часу міжконтинентальні балістичні ракети були в розпорядженні тільки США, Росії, Китаю, Франції і Великої Британії. Технологічно Індія наближається до такого рівня.

Як повідомлялося, в Білому домі провели екстрене засідання.

Також раніше Китай і Росія домовилися спільно вимагати від КНДР припинення нею ядерних випробувань і закликали США забрати протиракетні установки THAAD з Азії, щоб знизити напругу в регіоні.

Як повідомлялось, 4 липня Північна Корея провела черговий пуск балістичної ракети з авіабази Banghyon в північній провінції Пхенан-Пукто недалеко від кордону з Китаєм.

За інформацією Bloomberg, ракета пролетіла близько 930 км. В міноборони Японії заявили,що вона, ймовірно, впала в море у виключній економічній зоні країни.

Тихоокеанське командування армії США ідентифікувало її як ракету середньої дальності наземного базування.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін негайно скликав у зв’язку з цим Раду національної безпеки.

Нагадаємо, що Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка запроваджує розширені санкції щодо північнокорейських чиновників і організацій після чергового випробування ракет. Резолюція запроваджує заборону на поїздки і замороження активів для 14 північнокорейських чиновників та 4 компаній, та стосується також національного Банку Кореї.

Північна Корея заявила, що повністю відкидає останні санкції ООН, які назвала "ворожим актом" і має намір продовжити розвиток ядерної зброї.