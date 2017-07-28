Запущена Північною Кореєю ракета пролетіла тисячу кілометрів, - Пентагон

Запущена Північно Кореєю міжконтинентальна балістична ракета пролетіла близько 1 тис. кілометрів, що стало для Пхеньяна другим запуском МБР.

"За нашою оцінкою, це була міжконтинентальна балістична ракета, як ми і очікували", - цитує представника Пентагону капітана Джеффа Девіса телеканал CBS News.

За його словами, ця ракета пролетіла приблизно тисячу кілометрів, перш ніж впасти в Японське море.

При цьому вказується, що ракета була запущена на підвищенні, що обмежувало пройдену відстань. Однак дані, зібрані радарами, супутниками і іншими датчиками США, показали, що теоретично вона здатна подорожувати по нормальної траєкторії не менше 5,5 тисяч кілометрів. У Сполучених Штатах це мінімальна відстань, яке класифікується як міжконтинентальна балістична ракета

Президент США Дональд Трамп сказав, що не дозволить Пхеньяну отримати МБР, яка може поставити ядерну боєголовку.

Нагадаємо, 28 липня Північна Корея запустила ракету в бік Японії. У Токіо скликали термінове засідання Ради національної безпеки країни.

До слова, сьогодні Японія вирішила ввести додаткові санкції проти Північної Кореї.

Як інформував iPress.ua, у Міноборони США наголошують, що Вашингтон повинен бути готовим до збройної конфронтації з Північною Кореєю.

Режим Кім Чен Ина регулярно погрожує США початком ядерної війни. Пхеньян порушує резолюції Радбезу ООН запусками балістичних ракет різного класу.

КНДР через це критикують як сусідні країни Японія і Південна Корея, так і інші члени міжнародного співтовариства, особливо США.