Запуск SpaceX був невдалим: супутника немає на орбіті, - Bloomberg

Видання зазначає, що це ставить під сумнів успіх місії

Американське стратегічне командування військовим супутником, запущеним корпорацією Space Exploration Technologies Ілона Маска, відзначає, що Space Х не виявлений на запланованій орбіті.

Місія із зондом Zuma у неділю вилетіла зі станції повітряних сил у Флориді на ракеті SpaceX Falcon 9. Стратегічне командування США, яке контролює більше 23 тисяч штучних об'єктів у космосі, заявило, що з моменту запуску не відстежує нових супутників.

"Наразі нам ще нічого чого додати у каталог супутників", - лаконічно заявив спікер відділу Брук Девальт, повідомляє Bloomberg.

Як передавалося, американська компанія SpaceX запустила ракету Falcon 9 з секретним американським урядовим супутником Zuma.

Запуск повинен був відбутися ще в листопаді, але його відклали для того, щоб більш ретельно підготувати носову обшивку, яка захищає виведений на орбіту об'єкт.