НОВИНИАмериканське стратегічне командування військовим супутником, запущеним корпорацією Space Exploration Technologies Ілона Маска, відзначає, що Space Х не виявлений на запланованій орбіті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Запуск SpaceX був невдалим: супутника немає на орбіті, - Bloomberg
Видання зазначає, що це ставить під сумнів успіх місії
Фото: SpaceX
Місія із зондом Zuma у неділю вилетіла зі станції повітряних сил у Флориді на ракеті SpaceX Falcon 9. Стратегічне командування США, яке контролює більше 23 тисяч штучних об'єктів у космосі, заявило, що з моменту запуску не відстежує нових супутників.
"Наразі нам ще нічого чого додати у каталог супутників", - лаконічно заявив спікер відділу Брук Девальт, повідомляє Bloomberg.
Як передавалося, американська компанія SpaceX запустила ракету Falcon 9 з секретним американським урядовим супутником Zuma.
Запуск повинен був відбутися ще в листопаді, але його відклали для того, щоб більш ретельно підготувати носову обшивку, яка захищає виведений на орбіту об'єкт.
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09 01 2018 09:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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