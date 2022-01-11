CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКомунальне підприємство «Київпастранс» із 2 листопада призупиняє експлуатацію всіх тролейбусів задля економії електроенергії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Заради економії світла Київ повністю відмовляється від тролейбусів
Фото: dt.ua
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"Відзавтра, із 2 листопада, на всіх тролейбусних маршрутах столиці працюватимуть автобуси. Робимо це, щоб зменшити навантаження на енергосистему та економити електрику", – заявив він.
Київ почав заміняти тролейбуси автобусами ще півтора тижня тому.
20 жовтня після російських ударів по енергетичній інфраструктурі на більшість тролейбусних маршрутів вийшли автобуси.
Читайте також: Київський метрополітен збільшить інтервали руху поїздів
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
01 11 2022 17:14 МЕДІА
- ФОТО "Серіал закінчився". Опубліковані супутникові знімки свідчать про те, що російські війська вивели з аеродрому Чорнобаївки всю техніку
- ВІДЕО Для українців розробили інструкцію на випадок ядерного удару
- ФОТО Як тренуються у Британії українські військові показав Генштаб
- Головна проблема російської армії – відсутність сержантів. Марк Гертлінг не згоден із Washington Post, що обидві армії однаково постраждають від української зими
- Стратегічна боротьба за лінією фронту визначає результат битв – Філліпс О’Брайен
СТАТТІ