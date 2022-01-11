Заради економії світла Київ повністю відмовляється від тролейбусів

Комунальне підприємство «Київпастранс» із 2 листопада призупиняє експлуатацію всіх тролейбусів задля економії електроенергії.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Відзавтра, із 2 листопада, на всіх тролейбусних маршрутах столиці працюватимуть автобуси. Робимо це, щоб зменшити навантаження на енергосистему та економити електрику", – заявив він.

Київ почав заміняти тролейбуси автобусами ще півтора тижня тому.

20 жовтня після російських ударів по енергетичній інфраструктурі на більшість тролейбусних маршрутів вийшли автобуси.