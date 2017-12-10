Зарахування навчання у вишах до страхового стажу поки не передбачено, - Рева
Про це повідомив журналістам міністр соціальної політики Андрій Рева, інформує УНІАН.
"До 2004 року навчання у вищих навчальних закладах зараховується в повному обсязі до страхового стажу. Ми хотіли зарахувати з 2004 року, але виникло питання про кількість таких людей, про те, чи потрібно всім студентам, які навчаються на державному замовленні й контрактникам, чи лише на держзамовленні. Не вирішено питання, хто повинен компенсувати цей період, щоб він враховувався", - сказав міністр.
Він додав, що питання зарахування навчання у вищих навчальних закладах до страхового стажу поки залишається відкритим. Воно не було вирішено під час дискусій у міністерстві.
Нагадаємо, в Україні набула чинності пенсійна реформа, яка передбачає підвищення необхідного стажу для виходу на пенсію до 25 років у 2018 році і поступове підвищення до 35 років у 2028 році.
Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років.
Як відомо, 3-го жовтня Верховна Рада 288 голосами "за" ухвалила урядовий проект закону. Згодом Президент Петро Порошенко підписав законопроекти про пенсійну реформу.
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