Зарахування навчання у вишах до страхового стажу поки не передбачено, - Рева

Питання зарахування навчання у вищих навчальних закладах до страхового стажу не передбачено законом про пенсійну реформу, ухваленим Верховною Радою 3 жовтня, й залишається відкритим

Про це повідомив журналістам міністр соціальної політики Андрій Рева, інформує УНІАН.

"До 2004 року навчання у вищих навчальних закладах зараховується в повному обсязі до страхового стажу. Ми хотіли зарахувати з 2004 року, але виникло питання про кількість таких людей, про те, чи потрібно всім студентам, які навчаються на державному замовленні й контрактникам, чи лише на держзамовленні. Не вирішено питання, хто повинен компенсувати цей період, щоб він враховувався", - сказав міністр.

Він додав, що питання зарахування навчання у вищих навчальних закладах до страхового стажу поки залишається відкритим. Воно не було вирішено під час дискусій у міністерстві.

Нагадаємо, в Україні набула чинності пенсійна реформа, яка передбачає підвищення необхідного стажу для виходу на пенсію до 25 років у 2018 році і поступове підвищення до 35 років у 2028 році.

Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років.

Як відомо, 3-го жовтня Верховна Рада 288 голосами "за" ухвалила урядовий проект закону. Згодом Президент Петро Порошенко підписав законопроекти про пенсійну реформу.