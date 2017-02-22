Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Зараз на Донбасі перебувають 3,5 тисяч російських військових

РФ сформувала на Донбасі два армійські корпуси
Росія направила на Донбас 3,5 тисячі своїх військовослужбовців з регулярних підрозділів ЗС.
Зараз на Донбасі перебувають 3,5 тисяч російських військових Фото:unian

Наразі Росія сформувала на Донбасі два армійські корпуси, до складу яких входить шість механізованих бригад, одна піхотна бригада, три полки, дві артилерійські бригади та інші підрозділи. При цьому управління, комплектування та всебічне забезпечення цих військ здійснює саме країна-агресор, - заявив президент Петро Порошенко під час брифінгу, повідомляє Еспресо.TV.

"Додатково до складу цього угрупування залучено регулярні підрозділи збройних сил Росії. Нині, це приблизно 3,5 тисячі осіб. Російський військовий контенгент на південному сході, у придністровському районі Молдови, теж, на моє глибоке переконання, може у будь-який час бути використаний для атаки на нашу територію та загрожує нашим кордонам", - наголосив Порошенко.

Він додав, що кількість військових у цьому регіоні невелика, втім вони також становлять загрозу для держави.

Зазначимо, згідно досліжень SIPRI, Росія поставляла бойовикам на сході України танки та іншу бронетехніку, а також протитанкове озброєння і зенітні ракети.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 02 2017 12:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Сезонна робота – шанс на кращу долю: досвід українських заробітчан

Сезонна робота – шанс на кращу долю: досвід українських заробітчан

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat