Зараз на Донбасі перебувають 3,5 тисяч російських військових

Росія направила на Донбас 3,5 тисячі своїх військовослужбовців з регулярних підрозділів ЗС.

Наразі Росія сформувала на Донбасі два армійські корпуси, до складу яких входить шість механізованих бригад, одна піхотна бригада, три полки, дві артилерійські бригади та інші підрозділи. При цьому управління, комплектування та всебічне забезпечення цих військ здійснює саме країна-агресор, - заявив президент Петро Порошенко під час брифінгу, повідомляє Еспресо.TV.

"Додатково до складу цього угрупування залучено регулярні підрозділи збройних сил Росії. Нині, це приблизно 3,5 тисячі осіб. Російський військовий контенгент на південному сході, у придністровському районі Молдови, теж, на моє глибоке переконання, може у будь-який час бути використаний для атаки на нашу територію та загрожує нашим кордонам", - наголосив Порошенко.

Він додав, що кількість військових у цьому регіоні невелика, втім вони також становлять загрозу для держави.

Зазначимо, згідно досліжень SIPRI, Росія поставляла бойовикам на сході України танки та іншу бронетехніку, а також протитанкове озброєння і зенітні ракети.