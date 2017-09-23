Зараз весь канадський бізнес готовий прийти в Україну, – Порошенко

Президент під час робочого візиту до Канади заявив, що весь канадський бізнес готовий прийти в Україну

Президент України Петро Порошенко під час робочого візиту до Канади 23 вересня зустрівся з представниками канадського бізнесу.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Ми робимо все можливе, щоб зробити зв'язки між нашими країни більш тісними. Раніше канадські українці інвестували в Україну для підтримки економіки. Нині весь канадський бізнес готовий прийти. І хочу сказати вам – зараз правильний час і місце для інвестування", – наголосив президент, додавши, що Україна має великий потенціал.



Фото: president.gov.ua

За інформацією прес-служби президента, низка канадських компаній, що працюють в галузі енергетики, сільського господарства, оборонного та фінансового сектору, авіабудівної галузі "виявили значний інтерес до українського ринку особливо в контексті запровадження вільної торгівлі з Україною".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і Президент України Петро Порошенко під час зустрічі підтвердили міцні та тривалі зв'язки між Канадою і Україною та відданість подальшому поглибленню двосторонніх відносин.

Порошенко заявив, що домовився із Канадою про значне скорочення кількості відмов у візах для українців.

Також Порошенко скоординував з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд підходи щодо реалізації ініціативи з розгортання миротворчої операції ООН на Донбасі.