Зараз весь канадський бізнес готовий прийти в Україну, – Порошенко
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
"Ми робимо все можливе, щоб зробити зв'язки між нашими країни більш тісними. Раніше канадські українці інвестували в Україну для підтримки економіки. Нині весь канадський бізнес готовий прийти. І хочу сказати вам – зараз правильний час і місце для інвестування", – наголосив президент, додавши, що Україна має великий потенціал.
Фото: president.gov.ua
За інформацією прес-служби президента, низка канадських компаній, що працюють в галузі енергетики, сільського господарства, оборонного та фінансового сектору, авіабудівної галузі "виявили значний інтерес до українського ринку особливо в контексті запровадження вільної торгівлі з Україною".
Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і Президент України Петро Порошенко під час зустрічі підтвердили міцні та тривалі зв'язки між Канадою і Україною та відданість подальшому поглибленню двосторонніх відносин.
Порошенко заявив, що домовився із Канадою про значне скорочення кількості відмов у візах для українців.
Також Порошенко скоординував з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд підходи щодо реалізації ініціативи з розгортання миротворчої операції ООН на Донбасі.
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