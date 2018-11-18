Заробітчани пересилають в Україну близько $6,5 млрд щорічно, - Рева
"Люди, які працюють в Україні, платять прибутковий податок, сплачують єдиний соціальний внесок. Їхні доходи враховуються. І, як правило, вони не можуть претендувати на субсидії, тому що вони працюють по "білому", утримують і бюджетників, і пенсіонерів, і самі себе утримують. А хто працює за кордоном, пересилає сюди гроші. Ці гроші потрапляють в конкретні домогосподарства. 6,5 мільярда доларів", - заявив міністр в інтерв'ю "Радіо Свобода".
За його словами, ці гроші теж слід вважати доходами фізичних осіб і вони повинні обкладатися податком.
"Дохід, тому що він використовується на власне споживання. Ми попросили: будь ласка, задекларуйте! Тому що це реально гроші, які ви отримуєте на власне споживання. Так ось, на сьогодні, коли ми говорили про 1 червня 2018, ці гроші ніяк в деклараціях наших субсидіантів не були зазначені. Тому ми теж провели перевірку, верифікацію для того, щоб з'ясувати, хто у нас теж приховує ті чи інші доходи", - додав Рева.
Нагадаємо, що в Міністерстві соціальної політики повідомляли, що отримання великих грошових переказів з-за кордону може впливати на рішення соціальних органів про нарахування субсидії на житлово-комунальні послуги.
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