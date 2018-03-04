Заробітна плата Труханова збільшилася майже на 38 тисяч гривень

Разом з тим, Труханов збіднів на $47 тисяч

Міський голова Одеси Геннадій Труханов, якого разом з іншими фігурантами підозрюють у привласненні майна на 185 мільйонів гривень, у 2017 році збіднів на 47600 тисяч доларів, при цьому у нього збільшилася заробітна плата.

Так, заробітна плата Труханова у 2017 році збільшилася майже на 38 тисяч гривень - з 68407 до 106381 гривень, - йдеться у декларації одеського мера за минулий рік.

Також збільшилась і кількість грошей міського голови Одеси на рахунках українських банків - з 262454 до 341343 гривень. Хоча сума на рахунках у доларах у порівнянні з 2016 роком залишилась незмінною - 2526 доларів.

При цьому кількість готівки у Труханова зменшилась на 47600 доларів та на 15 тисяч гривень.

Так у 2016 році він мав 65 тисяч гривень та 130600 доларів готівкових коштів. У 2017 році ця сума зменшилася до 50 тисяч гривень і 83 тисяч доларів.

Готівкові кошти його матері Марії Труханової залишились незмінними - 1,57 мільйонів гривень та 373500 доларів.

У банку Марія Труханова має лише 53 гривні проти 4426 гривень у 2016 році.

Також у порівнянні з декларацією за 2016 рік мати Труханова перестала бути кінцевим бенефіціарним власником малого підприємства ТОВ "Рубітел".

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про підозру голові Одеської міськради Геннадію Труханову і ще чотирьом чиновникам мерії у справі про продаж заводу "Краян". Так, у вересні 2016 року Одеська міськрада придбала будівлю заводу "Краян" за 185 млн грн у приватної структури, яка на початку 2016 року купила його на аукціоні, організованому ліквідатором підприємства, за 11,5 млн грн. Отримані від міської влади кошти фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, стверджують в НАБУ.