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Зарплата Авакова у 2017 році становила 710 тис грн

Надбавка за інтенсивність праці - 192 тис. грн
Заробітна плата міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова у 2017 році становила 710 тис. 98,87 грн.
Зарплата Авакова у 2017 році становила 710 тис грн Арсен Аваков. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

Із загальної суми зарплати оклад глави МВС становив 192 тис. грн; надбавка за інтенсивність праці - 192 тис. грн; надбавка за вислугу років - 57,6 тис. грн, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відповідь міністерства на запит агентства.

Надбавка державним експертам з питань таємниць - 38,4 тис. грн; надбавка за роботу з таємними документами - 38,4 тис. грн, відпускні - 46 тис. 560 грн, інші виплати - 145 тис. 138,87 грн.

Загальний розмір нарахованої зарплати становив 710 тис. 098,87 грн, після утримання податків і зборів - 571 тис. 629,6 грн.

Нагадаємо, що Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) не виявило порушень в електронній декларації міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова за 2016 рік.

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