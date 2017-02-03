Зарплата директора "Центренерго" зросте вдвічі: до 305 тис грн

Фінансовий план ПАТ "Центренерго" передбачає зростання в 2017 році заробітної плати в.о. генерального директора з 158 тис грн до 305 тис грн.

В пояснювальній записці до фінплану підприємство вказало, що для розрахунку зарплати керівника було використано урядову постанову № 859 від 1999 року зі змінами 2015 року. Цей документ передбачає, що для державних та комунальних підприємств з розміром чистого доходу та чисельністю працівників на рівні "Центренерго" зарплата керівництва розраховується від мінімального посадового окладу на підприємстві шляхом його помноження до 100 разів. Про це стало відомо з фінансового плану підприємства, 1 березня затвердженого Кабінетом міністрів, інформують "Наші гроші".

На "Центренерго" стверджують, що розмір посадового окладу не є максимальними по групі підприємств, до яких відноситься "Центренерго" згідно урядової постанови про нарахування зарплат керівництву. Підприємство також повідомило, що пільги та премії в контракті з директором не передбачені, а єдину премію за рік йому можуть виплатити лише за згоди Наглядової ради.

В пояснювальній записці вказано, що ріст бюджету на виплату зарплату керівнику в 2017 році пов’язаний з тим, що контракт з ним було укладено на початку минулого вересня і діяв минулого року він тільки чотири місяці.

Загалом, Кабмін затвердив фінансовий план "Центренерго" з чистим прибутком 101,99 млн грн, що нижче в 4,3 рази від планового показника 2016 року. Підприємство пояснило це падіння подорожчанням вугілля, витрати на яке складають 72% в структурі всіх витрат. З початку року ціна вугілля державних шахт зросла до 1730 грн./т, що на 36% більше від середньої ціни минулого року. Додаткові витрати на палива зросли на 2,33 млрд грн. Зростання собівартості продукції складе 43%.

Витрати на користь держави заплановано збільшити на 18% – до 2,83 млрд грн. Капітальні інвестиції зростуть в 3,2 рази – до 427,80 млн грн.

З початку вересня 2015 року замість Ігоря Балабанова виконуючим обов’язки генерального директора "Центренерго" став Олег Куземко. Минулого року заступником голови Наглядової ради призначено Олександра Візіря – колишнього помічника першого заступника парламентської фракції БПП Ігоря Кононенка.

До складу підприємства входить три ТЕС – Вуглегірська, Зміївська та Трипільська, дві останні працюють на дефіцитному антрацитному вугіллі. Планувалося, що цей дефіцит змінить розроблена НКРЕКП формула "Роттердам+". Вона передбачала, що у тарифі на електроенергію закладається значно більша ціна вугілля за рахунок його закупівлі нібито у Нідерландах і нібито транспортуванням в Україну. Але майже за рік дії нової формули Київ не знизив залежність від антрациту з окупованого Донбасу. І жодної тонні вугілля в Роттердамі придбано не було.

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Нагадаємо, що приватизація "Центренерго", яка була запланована спочатку на осінь 2014 року, відкладається вже третій рік поспіль.