Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Зарплата директора "Центренерго" зросте вдвічі: до 305 тис грн

І це на фоні зменшення прибутку в 4 рази
Фінансовий план ПАТ "Центренерго" передбачає зростання в 2017 році заробітної плати в.о. генерального директора з 158 тис грн до 305 тис грн.
Зарплата директора "Центренерго" зросте вдвічі: до 305 тис грн Фото: molbuk.ua

В пояснювальній записці до фінплану підприємство вказало, що для розрахунку зарплати  керівника було використано урядову постанову № 859 від 1999 року зі змінами 2015 року. Цей документ передбачає, що для державних та комунальних підприємств з розміром чистого доходу та чисельністю працівників на рівні "Центренерго" зарплата керівництва розраховується від мінімального посадового окладу на підприємстві шляхом його помноження до 100 разів. Про це стало відомо з фінансового плану підприємства, 1 березня затвердженого Кабінетом міністрів, інформують "Наші гроші".

На "Центренерго" стверджують, що розмір посадового окладу не є максимальними по групі підприємств, до яких відноситься "Центренерго" згідно урядової постанови про нарахування зарплат керівництву. Підприємство також повідомило, що пільги та премії в контракті з директором не передбачені, а єдину премію за рік йому можуть виплатити лише за згоди Наглядової ради.

В пояснювальній записці вказано, що ріст бюджету на виплату зарплату керівнику в 2017 році пов’язаний з тим, що контракт з ним було укладено на початку минулого вересня і діяв минулого року він тільки чотири місяці.

Загалом, Кабмін затвердив фінансовий план  "Центренерго" з чистим прибутком 101,99 млн грн, що нижче в 4,3 рази від планового показника 2016 року. Підприємство пояснило це падіння подорожчанням вугілля, витрати на яке складають 72% в структурі всіх витрат. З початку року ціна вугілля державних шахт зросла до 1730 грн./т, що на 36% більше від середньої ціни минулого року. Додаткові витрати на палива зросли на 2,33 млрд грн. Зростання собівартості продукції складе 43%.

Витрати на користь держави заплановано збільшити на 18% – до 2,83 млрд грн. Капітальні інвестиції зростуть в 3,2 рази – до 427,80 млн грн.

З початку вересня 2015 року замість Ігоря Балабанова виконуючим обов’язки генерального директора "Центренерго" став Олег Куземко. Минулого року заступником голови Наглядової ради призначено Олександра Візіря – колишнього помічника першого заступника парламентської фракції БПП Ігоря Кононенка.

До складу підприємства входить три ТЕС – Вуглегірська, Зміївська та Трипільська, дві  останні працюють на дефіцитному антрацитному вугіллі.  Планувалося, що цей дефіцит змінить розроблена НКРЕКП формула "Роттердам+". Вона передбачала, що у тарифі на електроенергію закладається значно більша ціна вугілля за рахунок його закупівлі нібито у Нідерландах і нібито транспортуванням в Україну. Але майже за рік дії нової формули Київ не знизив залежність від антрациту з окупованого Донбасу. І жодної тонні вугілля в Роттердамі придбано не було.

Читайте також: Вугільник "від Кононенка"

Нагадаємо, що приватизація "Центренерго", яка була запланована спочатку на осінь 2014 року, відкладається вже третій рік поспіль.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 03 2017 14:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.