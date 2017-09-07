CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗаробітна плата міністра молоді та спорту Ігоря Жданова за червень склала 30 611 гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зарплата глави Мінспорту Жданова за червень перевищила ставку в два рази
На руки міністр отримав 24,6 тис. гривень
Ігор Жданов. Фото: strichka.com
Сума коштів, нарахована Жданову в червні, склала 30 611 гривень, з них посадовий оклад склав 12 000 гривень, надбавка за вислугу років - 5 184 гривні, доплата за державну таємницю - 2 400 гривень, витрати - 10 877,25 гривень, індексація - 150,3 гривень, - йдеться у відповіді Міністерства молоді та спорту на запит "Українських новин".
Сума утриманих податків склала 5 969,25 гривень, а фактична сума, отримана міністром, склала 24 642,30 гривні.
Нагадаємо, заробітна плата міністра закордонних справ Павла Клімкіна за червень склала 50 094,64 гривні.
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09 07 2017 21:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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