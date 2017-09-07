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Зарплата глави Мінспорту Жданова за червень перевищила ставку в два рази

На руки міністр отримав 24,6 тис. гривень
Заробітна плата міністра молоді та спорту Ігоря Жданова за червень склала 30 611 гривень.
Зарплата глави Мінспорту Жданова за червень перевищила ставку в два рази Ігор Жданов. Фото: strichka.com

Сума коштів, нарахована Жданову в червні, склала 30 611 гривень, з них посадовий оклад склав 12 000 гривень, надбавка за вислугу років - 5 184 гривні, доплата за державну таємницю - 2 400 гривень, витрати - 10 877,25 гривень, індексація - 150,3 гривень, - йдеться у відповіді Міністерства молоді та спорту на запит "Українських новин".

Сума утриманих податків склала 5 969,25 гривень, а фактична сума, отримана міністром, склала 24 642,30 гривні.

Нагадаємо, заробітна плата міністра закордонних справ Павла Клімкіна за червень склала 50 094,64 гривні.

 
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09 07 2017 21:49
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