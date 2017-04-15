Зарплата голови ЦВК Охендовського за березень - більше 47 тис. грн

Зарплата за березень голови Центрвиборчкому Михайла Охендовського склала 47,3 тис. гривень. Його оклад становить 11 590 грн, решта - надбавки.

З 47 289 гривень зарплати Охендовського за березень посадовий оклад та надбавка за інтенсивність праці склали по 11 590 гривень (повний оклад голови при відпрацюванні всіх робочих днів становить 15 тис. гривень), а заробітна плата за час відпустки - 7 150 гривень. Його персональна надбавка в березні склала 11 278 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 1 159 гривень, а надбавка за вислугу років - 4 520 гривень, - повідомляють "Українські новини" з посиланням на дані ЦВК.

Заступник голови ЦВК Андрій Магера отримав за березень 93,4 тис. гривень. У цю суму увійшли оклад та надбавка за інтенсивність праці - по 10 432 гривні (повний оклад заступника голови при відпрацюванні всіх робочих днів складає 13,5 тис. гривень), персональна надбавка - 10 953 гривні, а надбавка за вислугу років - 5 216 гривень. Крім того, 8 471 гривню склала його зарплата за час відпустки, а 47 925 гривень - матеріальна допомога на оздоровлення.

Заступник Охендовського Жанна Усенко-Чорна отримала в березні 96,3 тис. гривень. Її посадовий оклад та надбавка за інтенсивність праці склали по 12 273 гривні (повний оклад заступника голови при відпрацюванні всіх робочих днів складає 13,5 тис. гривень), персональна надбавка - 12 886 гривень, а надбавка за вислугу років - 6 136 гривень. Середня зарплата за час відрядження - 4 793 гривні, а ще 47 925 гривень Усенко-Чорна отримала як матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.

Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура продовжила розслідування кримінального провадження проти голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського до 13 червня.