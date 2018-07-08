Зарплата Парубія за липень склала 42,3 тис грн, а голів фракцій і груп - до 65,8 тис грн

У липні було два пленарних тижні і тиждень роботи в комітетах, комісіях і фракціях, далі у парламентаріїв почалася відпустка

Зарплата спікера Верховної Ради Андрія Парубія за липень склала 42,3 тис. грн, а голів фракцій і груп - від 25,2 тис. до 65,8 тис. гривень.

Заробітна плата Парубія і оплата щорічної відпустки склала 42 288 гривень, йдеться у відповіді апарату ВРУ, передають "Українські новини".

Перший віце-спікер Ірина Геращенко в липні заробила 63 860,98 гривні (у червні - 31,8 тис. грн), а заступник голови ВРУ Оксана Сироїд - 36 851,84 грн (у червні - 38,8 тис. грн).

Крім того, Парубію, Геращенко і Сироїд в липні нарахували по 35 240 гривень на виконання депутатських повноважень.

Зарплата і оплата щорічної відпустки голів фракцій і груп Верховної Ради за липень становить від 25,2 тис. до 65,8 тис. гривень.

Більше всіх за липень заробив лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко - 65 822 гривні.

Голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак заробив 65 674 гривні, а голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк - 63 387 гривень, а співголови фракції "Опоблок" Юрій Бойко та Олександр Вілкул - 63 256 і 56 688 гривень відповідно.

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заробила за липень 61 267 гривень, співголови групи "Партія "Відродження" Віталій Хомутинник і Віктор Бондар - 50 290 і 61 862 гривні відповідно, а голова групи "Воля народу" Ярослав Москаленко - 34 926 гривень.

Голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов заробив у липні 25 229 гривень. Представник президента в парламенті Ірина Луценко (БПП) отримала в липні 64 863 гривні.

Серед усіх депутатів найбільшу зарплату за липень отримали нардепи від групи "Воля народу" Михайло Поплавський (80 334 гривні) та від БПП Оксана Білозір (80 163 гривні).

Крім іншого, у липні всім депутатам нарахували 35 240 гривень в якості компенсації витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень (крім Гліба Загорія (БПП), Євгена Бакуліна (ОБ), а також позафракційних Сергія Клюєва і Олександра Онищенка).

Нагадаємо, що управління справами Верховної Ради України виплатило нардепам і співробітникам апарату 16,3 млн гривень відпускних за першу половину липня.