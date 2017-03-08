Зарплата тисячі нових реформаторів у міністерствах складе 50-70 тис грн - Нацдержслужба
"Сьогодні прийнято принципове рішення, що, враховуючи відповідальність, особливі очікування від цих людей, має бути створена відповідна мотивація і зарплата повинна бути конкурентною на ринку. Ті розрахунки, які у нас є разом з Міністерством фінансів, я скажу середні, тому що залежить від стажу і деяких інших моментів, але в цілому ми можемо говорити, що керівник директорату буде мати в районі 70 тис. грн заробітну плату, керівник експертної групи в директораті - трохи більше 60 тис. і державний експерт, який працює в директораті, - в районі 50 тис. грн", - розповів Ващенко на "круглому столі", повідомляє "Дзеркало тижня".
За його словами, заробітні плати повинні зростати у всіх держслужбовців.
Заступник державного секретаря Кабінету міністрів України Тетяна Ковтун зазначила, що 16 серпня уряд має намір прийняти необхідні нормативно-правові акти для запуску відбору, в той же день буде запущений онлайн портал, де буде розміщуватися інформація про відповідні вакансії.
Початок відбору буде з 1 вересня, а перші фахівці з реформ можуть бути призначені 1 листопада.
Ковтун зазначила, що відбір буде проходити за підтримки Європейського Союзу, за допомогою найнятої ним рекрутингової компанії.
Керівник програм співпраці Представництва ЄС в Україні Беренд де Гроот додав, що всього на реалізацію реформи держслужби ЄС має намір виділити 100 млн, частину з яких вже виділено.
Перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова зазначила, що відібрані за конкурсом фахівці будуть працювати в нових структурних підрозділах міністерств - генеральних директоратах, які будуть відповідати за реформування.
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