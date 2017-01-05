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Зарплати в Україні ростуть швидше за ціни, – Гройсман

Загалом доходи українців зросли на понад 37%
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що зростання зарплат в Україні випереджає зростання цін.
Зарплати в Україні ростуть швидше за ціни, – Гройсман Фото: kmu.gov.ua

Про це глава уряду повідомив 1 травня.

"За даними Держстату, середня зарплата штатного працівника в Україні у березні 2017-го становила 6 752 грн. Це вдвічі більше за мінімальну зарплату і на 8,7% більше за показник лютого", – зазначив він.


Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

"Таке зростання цілком відповідає росту промислового виробництва, яке в березні зросло на понад 8%. В цілому маємо зростання доходів українців на понад 37%. Враховуючи, що показник інфляції за цей період становив біля 15%, можемо сміливо говорити, що зростання зарплат нарешті випереджає ріст цін", – заявив прем'єр.

Нагадаємо, середня номінальна зарплата в Україні в березні 2017 року зросла до 6 тис. 752 грн.

Як повідомляв iPress.ua, в Україні середня номінальна зарплатня у лютому зафіксована у розмірі 6 209 грн.

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01 05 2017 22:45
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