Зарплати в Україні ростуть швидше за ціни, – Гройсман
Про це глава уряду повідомив 1 травня.
"За даними Держстату, середня зарплата штатного працівника в Україні у березні 2017-го становила 6 752 грн. Це вдвічі більше за мінімальну зарплату і на 8,7% більше за показник лютого", – зазначив він.
Фото: facebook.com/volodymyrgroysman
"Таке зростання цілком відповідає росту промислового виробництва, яке в березні зросло на понад 8%. В цілому маємо зростання доходів українців на понад 37%. Враховуючи, що показник інфляції за цей період становив біля 15%, можемо сміливо говорити, що зростання зарплат нарешті випереджає ріст цін", – заявив прем'єр.
Нагадаємо, середня номінальна зарплата в Україні в березні 2017 року зросла до 6 тис. 752 грн.
Як повідомляв iPress.ua, в Україні середня номінальна зарплатня у лютому зафіксована у розмірі 6 209 грн.
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