Засіб для прослуховування в кабінеті Холодницького зафіксував лише нецензурні висловлювання
Про це повідомляють "Українські Новини" з посиланням на інформоване джерело.
"Це все дуже його втомило, але так йти він не хоче", - сказало джерело. За його словами, Холодницький може піти з посади ближче до літа, коли все вгамується.
Співрозмовник повідомив, що прослуховуючий пристрій, виявлений в кабінеті Холодницького, ні на що не вплине, оскільки там тільки нецензурні вислови, а фактів корупції немає.
Джерело додало, що правоохоронні органи можуть фальсифікувати запис і "придумати" злочин стосовно Холодницького. Співрозмовник не сумнівається, що у відношенні керівництва САП має місце чиста провокація.
Нагадаємо, що у кабінеті Спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького знайшли обладнання для прослуховування.
За інформацією "Української правди", НАБУ і Генпрокуратура кілька тижнів прослуховували кабінет антикорупційного прокурора.
Водночас директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник спростував інформацію про прослуховування в кабінеті Назара Холодницького.
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