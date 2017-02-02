ПОЛІТИКА НОВИНИУ Нью-Йорку відбувається засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Авдіївці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Авдіївці, - ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ
Українські дипломати обіцяють "серйозний розгляд" питання
Фото: zn.ua
Це засідання відбувається під головуванням України, яка протягом лютого головує в Раді безпеки. Українські дипломати обіцяють "серйозний розгляд" питання, хоча через позицію Росії на якісь рішення не чекають.
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Нагадаємо, бойовики рерулярно обстрілюють Авдіївку з РСЗВ БМ-21 "Град", загинули двоє українських військових, ще 9 отримали поранення.
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02 02 2017 22:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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