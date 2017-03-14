Засідання Верховної Ради, - онлайн-трансляція
Далі йде блок законопроектів для включення в порядок денний, серед яких №6172 - про скасування необхідності подання електронної декларації військовослужбовцями контрактної форми служби і мобілізованим військовим.
Потім Рада має намір розглянути питання фінансів і банківської діяльності, зокрема законопроект №5361 про дозвіл небанківським фінансовим установам випускати електронні гроші, а також у другому читанні законопроект №2456-д про вдосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг.
Також депутати мають намір розглянути блок питань паливно-енергетичного комплексу, серед яких у другому читанні законопроект №4334, що передбачає передачу повноважень із затвердження тарифів на теплову енергію, яка вироблена з альтернативних джерел енергії (крім ТЕЦ, ТЕС і когенераційних установок), від Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг органам місцевого самоврядування.
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