Засідання Верховної Ради, - онлайн-трансляція

Верховна Рада розглядає законопроект № 7440 про Вищий антикорупційний суд у другому читанні.

Законопроект почали розглядати під час ранкового пленарного засідання у середу, 23 травня.

Нагадаємо, що парламент почав розглядати законопроект "Про Вищий антикорупційний суд" у середу, 23 травня.

Остаточної домовленості з Міжнародним валютним фондом щодо основних поправок наразі немає. Зокрема, про роль Громадської ради міжнародних експертів під час добору суддів до антикорупційного суду. 24 травня народні депутати України розглянули 1273 з 1927 поправок до законопроекту "Про Вищий антикорупційний суд".