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Засідання Верховної Ради, - онлайн-трансляція

До документу подали 1 тис. 927 поправок
Верховна Рада розглядає законопроект № 7440 про Вищий антикорупційний суд у другому читанні.
Засідання Верховної Ради, - онлайн-трансляція Фото: rada.gov.ua

Законопроект почали розглядати під час ранкового пленарного засідання у середу, 23 травня.

Нагадаємо, що парламент почав розглядати законопроект "Про Вищий антикорупційний суд" у середу, 23 травня.

Остаточної домовленості з Міжнародним валютним фондом щодо основних поправок наразі немає. Зокрема, про роль Громадської ради міжнародних експертів під час добору суддів до антикорупційного суду. 24 травня народні депутати України розглянули 1273 з 1927 поправок до законопроекту "Про Вищий антикорупційний суд".

25 квітня Кабінет міністрів України схвалив законопроект про Антикорупційну стратегію на 2018-2020 роки, яка передбачає створення Вищого антикорупційного суду (АКС).

1 березня Рада прийняла законопроект про Антикорупційний суд у першому читанні. Президент Петро Порошенко закликав не зволікати з прийняттям цього закону і порадив не виходити за рамки Конституції під час його доопрацювання.

Законопроект є критично важливою вимогою для отримання п'ятого траншу кредиту МВФ.

 

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07 06 2018 11:08
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