Засідання Верховної Ради, - онлайн-трансляція
Законопроект почали розглядати під час ранкового пленарного засідання у середу, 23 травня.
Нагадаємо, що парламент почав розглядати законопроект "Про Вищий антикорупційний суд" у середу, 23 травня.
Остаточної домовленості з Міжнародним валютним фондом щодо основних поправок наразі немає. Зокрема, про роль Громадської ради міжнародних експертів під час добору суддів до антикорупційного суду. 24 травня народні депутати України розглянули 1273 з 1927 поправок до законопроекту "Про Вищий антикорупційний суд".
25 квітня Кабінет міністрів України схвалив законопроект про Антикорупційну стратегію на 2018-2020 роки, яка передбачає створення Вищого антикорупційного суду (АКС).
1 березня Рада прийняла законопроект про Антикорупційний суд у першому читанні. Президент Петро Порошенко закликав не зволікати з прийняттям цього закону і порадив не виходити за рамки Конституції під час його доопрацювання.
Законопроект є критично важливою вимогою для отримання п'ятого траншу кредиту МВФ.
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