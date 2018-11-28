Засновник Alibaba Джек Ма вступив в Комуністичну партію Китаю
Reuters з посиланням на офіційну газету партії "Женьмінь жибао" опублікувало список зі 100 осіб, які внесли вклад в програму економічних реформ в Китаї, що отримала назву "Політика реформ і відкритості".
У списку фігурує ім'я Джека Ма. Відзначається, що він член Комуністичної партії Китаю. Коли бізнесмен вступив в неї, невідомо.
Читайте також: Засновник Alibaba: Нові технології принесуть людям десятиліття страждань
Нагадаємо, що Джек Ма є найбагатшим громадянином Китаю, його статки оцінюються у $40 млрд.
Раніше, Джек Ма заявив про те, що покидає компанію Alibaba. Він пояснив свій відхід бажанням зайнятися благодійними проектами в сфері освіти. До Alibaba Ма працював учителем англійської мови.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З'явилось відео тарану російськими військовими українського катера, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- ВІДЕО Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку
- Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника""Війна мені точно дала копняка. У мене завжди були думки про власну справу. Але був якийсь страх – втратити гроші, втрати справу. Я знав, що це відповідальність і чомусь хвилювався, що раптом у мене не вийде, мене потім і на роботу не візьмуть, мовляв, як же він працюватиме, якщо із власною справою не впорався"