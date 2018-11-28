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Засновник Alibaba Джек Ма вступив в Комуністичну партію Китаю

В Alibaba заявили, що політична приналежність керівництва компанії не впливає на процес прийняття бізнес-рішень
Засновник китайського інтернет-рітейлера Alibaba мільярдер Джек Ма став членом Комуністичної партії Китаю.
Засновник Alibaba Джек Ма вступив в Комуністичну партію Китаю Джек Ма. Фото: chuansong.me

Reuters з посиланням на офіційну газету партії "Женьмінь жибао" опублікувало список зі 100 осіб, які внесли вклад в програму економічних реформ в Китаї, що отримала назву "Політика реформ і відкритості".

У списку фігурує ім'я Джека Ма. Відзначається, що він член Комуністичної партії Китаю. Коли бізнесмен вступив в неї, невідомо.

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Нагадаємо, що Джек Ма є найбагатшим громадянином Китаю, його статки оцінюються у $40 млрд. 

Раніше, Джек Ма заявив про те, що покидає компанію Alibaba. Він пояснив свій відхід бажанням зайнятися благодійними проектами в сфері освіти. До Alibaba Ма працював учителем англійської мови.

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28 11 2018 15:46
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