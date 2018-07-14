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Засновник Alibaba Джека Ма більше не найбагатша людина Азії: його обійшов індієць Мукеш Амбані

Статки Амбані перевищили $44 млрд
Власник компанії Reliance Industries Мукеш Амбані вперше став найбагатшою людиною в Азії, обійшовши засновника Alibaba Group Джека Ма.
Засновник Alibaba Джека Ма більше не найбагатша людина Азії: його обійшов індієць Мукеш Амбані Фото: EPA/UPG

Bloomberg інформує, що станом на 13 липня статки 61-річного Амбані зросли до $44,3 млрд (+4 млрд із початку року), тоді як Ма скоротилися до $44 млрд (-1,3 млрд із початку року).

Амбані збільшив статки завдяки тому, що його компанія подвоїла нафтохімічні активи, і крім цього збільшила число користувачів свого телекомунікаційного підрозділу Reliance Jio Infocomm Ltd, що надає доступ до широкосмугового 4G-інтернету.

Reliance Industries - друга за величиною компанія Індії, її ринкова капіталізація перевищує $100 млрд. Амбані керує компанією та разом із сім'єю володіє 43% її акцій.

Свої статки Мукеш Амбані успадкував від батька Дхірубхая Амбані (помер 2002 року), котрий починав клерком, а розбагатів на торгівлі поліестером і спеціями. Потім він створив Reliance Industries для виробництва тканин і текстилю. Мукеш приєднався до ради директорів компанії в 20-річному віці та відіграв провідну роль у рішенні компанії взятися за нафтопереробку.

Після смерті батька Мукеш Амбані розділив його бізнес із братом Анілом.

З початку 2010-х Reliance Industries працює в телекомунікаційному бізнесі, який на сьогодні став основним джерелом зростання акцій компанії.

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14 07 2018 19:44
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