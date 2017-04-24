Засновник Alibaba: Нові технології принесуть людям десятиліття страждань

Засновник і керівник групи компаній Alibaba Джек Ма висловив думку, що людству варто готуватися до десятків складних років страждань внаслідок розвитку нових технологій.

"Протягом наступних 30 років світ бачитиме більше смутку, аніж щастя. Соціальні конфлікти у наступні три десятиліття впливатимуть на всі галузі виробництва та сфери життя", - заявив Джек Ма на конференції у Чженжоу (Китай), повідомляє Bloomberg.

За його словами, найбільше від масової автоматизації постраждають представники робочого класу.

Для вирішення цієї проблеми, за словами Ма, світ повинен змінити систему освіти, а також дійти згоди щодо питання пом'якшення наслідків роботизації та впливу інтернету на економіку.

Bloomberg інформує, що це була незвична промова для засновника Alibaba, але він прагне донести людству своє бачення майбутнього. Ма пояснив, що в перші дні розвитку електронної комерції він намагався попередити людство про підрив фундаменту традиційної торгівлі, але його мало хто слухав. Цього разу, він попереджає про вплив нових технологій, щоб це ні для кого не стало сюрпризом.

"П'ятнадцять років тому я виступав з промовами 200 разів, казав, що інтернет впливатиме на всі галузі, але люди мене не слухали, бо я був ніким", - сказав Ма.

Ма нагадав, що Alibaba, найбільший у Китаї оператор електронної комерції, вкладає мільярди доларів у нові бізнеси - від виробництва фільмів до сучасних фінансових та хмарних технологій.

Ма критикує традиційну банківську систему, і вважає, що кредитування має бути доступним для більшості членів суспільства.

"Відсутність надійної кредитної системи дорого нам коштує", - стверджує Ма.

Засновник Alibaba був жорстким у своїй критиці до компаній, які не адаптуються до змін. Він заявив, що хмарні технології та штучний інтелект мають важливі значення для бізнесу, і якщо керівники компаній цього не розуміють - вони мають "знайти молодих людей, які їм пояснять це".

Також, він закликав традиційні галузі не скаржитися на вплив інтернету на економіку, а адаптуватися до цих змін.

Ма також попередив, що збільшення тривалості життя та розвиток науки у сфері штучного інтелекту призведуть до старіння робочої сили та зменшення робочих місць.

"Машини повинні робити тільки те, чого не вміють люди. Тільки в такому випадку ми співпрацюватимемо з роботами як з партнерами, а не з тими, хто нас замінить", - резюмував Ма.

Нагадаємо, що засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск став одним із засновників компанії, яка займеться розробкою методу, що дозволяє зв'язати людський мозок з комп'ютером.