Засновник Amazon став найбагатшою людиною в історії зі статками $105 млрд
Про це повідомляється у рейтингу Bloomberg Billionaires Index.
Водночас за даними журналу Forbes, сумарні активи Безоса становлять $104,4 млрд.
За даними CNN, капітал Безоса збільшився за рахунок зростання вартості акцій Amazon, яка нині є найбільшим онлайн-рітейлером в світі. Папери подорожчали з початку січня вже на 6,62% до $1,3 тисяч за акцію.
Раніше найбагатшою людиною в історії вважався один із засновників Microsoft Білл Гейтс. У 1999 році його капітал перевищив $100 млрд.
У листопаді минулого року статки засновника Amazon Безоса у "чорну п'ятницю" сягнули $100 млрд.
Також Джефф Безос очолив список бізнесменів з найбільш швидко зростаючими статками, який щорічно складає Forbes.
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