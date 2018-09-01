Засновник Amazon став найбагатшою людиною в історії зі статками $105 млрд

Керівник інтернет-компанії Amazon Джефф Безос став найбагатшою людиною в історії, його статки сягнули $105,1 млрд.

Про це повідомляється у рейтингу Bloomberg Billionaires Index.

Водночас за даними журналу Forbes, сумарні активи Безоса становлять $104,4 млрд.

За даними CNN, капітал Безоса збільшився за рахунок зростання вартості акцій Amazon, яка нині є найбільшим онлайн-рітейлером в світі. Папери подорожчали з початку січня вже на 6,62% до $1,3 тисяч за акцію.

Раніше найбагатшою людиною в історії вважався один із засновників Microsoft Білл Гейтс. У 1999 році його капітал перевищив $100 млрд.

У листопаді минулого року статки засновника Amazon Безоса у "чорну п'ятницю" сягнули $100 млрд.

Також Джефф Безос очолив список бізнесменів з найбільш швидко зростаючими статками, який щорічно складає Forbes.