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Засновник Amazon став найбагатшою людиною в історії зі статками $105 млрд

Активи Безоса становлять $104,4 млрд
Керівник інтернет-компанії Amazon Джефф Безос став найбагатшою людиною в історії, його статки сягнули $105,1 млрд.
Засновник Amazon став найбагатшою людиною в історії зі статками $105 млрд Джефф Безос Фото: idtech.biz

Про це повідомляється у рейтингу Bloomberg Billionaires Index.

Водночас за даними журналу Forbes, сумарні активи Безоса становлять $104,4 млрд.

За даними CNN, капітал Безоса збільшився за рахунок зростання вартості акцій Amazon, яка нині є найбільшим онлайн-рітейлером в світі. Папери подорожчали з початку січня вже на 6,62% до $1,3 тисяч за акцію.

Раніше найбагатшою людиною в історії вважався один із засновників Microsoft Білл Гейтс. У 1999 році його капітал перевищив $100 млрд.

У листопаді минулого року статки засновника Amazon Безоса у "чорну п'ятницю" сягнули $100 млрд.

Також Джефф Безос очолив список бізнесменів з найбільш швидко зростаючими статками, який щорічно складає Forbes.

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09 01 2018 22:38
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