Засновник Facebook заявив, що не планує йти у політику
Про це Цукерберг написав на своїй сторінці у Facebook.
"Деякі запитують мене, чи означає моє завдання намір обиратися на (державну) службу. Ні, це не так", — зазначив він, додавши, що наразі з дружиною Присциллою Чан здійснює подорож по всіх штатах країни.
Цукерберг заявив, що вирішив дізнатися "щось корисне про сподівання і труднощі людей, їх думки та про роботу і суспільство".
"Після перших подорожей мене почали питати, що саме я засвоїв, але я не хочу узагальнювати, тому що кожен штат чимось відрізняється від інших. Мені потрібно ще багато дізнатися, хоча вже зараз я бачу спільні риси", — написав глава компанії.
Нагадаємо, що раніше повідомляшося про те, що засновник Facebook Марк Цукерберг має намір змінити формат Facebook і зайнятися розвитком соціальної інфраструктури для формування глобального співтовариства.
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