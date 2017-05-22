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Засновник Facebook заявив, що не планує йти у політику

Цукерберг заявив, що вирішив дізнатися "щось корисне про сподівання і труднощі людей, їх думки та про роботу і суспільство"
Засновник та виконавчий директор Facebook Марк Цукерберг не планує займати виборну посаду
Засновник Facebook заявив, що не планує йти у політику Марк Цукерберг. Фото: 3dnews.ru

Про це Цукерберг написав на своїй сторінці у Facebook.

"Деякі запитують мене, чи означає моє завдання намір обиратися на (державну) службу. Ні, це не так", — зазначив він, додавши, що наразі з дружиною Присциллою Чан здійснює подорож по всіх штатах країни.

Цукерберг заявив, що вирішив дізнатися "щось корисне про сподівання і труднощі людей, їх думки та про роботу і суспільство".

"Після перших подорожей мене почали питати, що саме я засвоїв, але я не хочу узагальнювати, тому що кожен штат чимось відрізняється від інших. Мені потрібно ще багато дізнатися, хоча вже зараз я бачу спільні риси", — написав глава компанії.

Нагадаємо, що раніше повідомляшося про те, що засновник Facebook Марк Цукерберг має намір змінити формат Facebook і зайнятися розвитком соціальної інфраструктури для формування глобального співтовариства.

 

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