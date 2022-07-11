RSS
НОВИНИ

Засновник пвк "вагнера" прігожин визнав втручання у вибори в США

Соратник голови кремля путіна, засновник пвк "вагнера" євгєній прігожин визнав втручання росії у вибори в США. Він також заявив, що це відбуватиметься й далі.
Засновник пвк "вагнера" прігожин визнав втручання у вибори в США Фото: www.radio.cz

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання.

"Я вам відповім дуже тонко, делікатно і прошу вибачення, допущу певну двозначність. Панове, ми втручалися, втручаємося і будемо втручатися. Акуратно, точно, хірургічно і по-своєму, як ми це вміємо. Під час наших точкових операцій будемо видаляти одразу обидві нирки та печінку", – заявив бізнесмен у коментарі російському виданню. 

Відзначимо, що вже 8 листопада, у США відбудуться вибори до Палати представників, під час яких вирішиться, хто контролюватиме парламент протягом наступних двох років.

Раніше повідомлялось, що серед російських "чмобіків" у білорусі – спалах захворювань через недотримання санітарних умов.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 11 2022 18:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Фігури різного польоту. Рабіновича і Васильковського позбавили депутатських мандатів, а Медведчука і Деркача ні

Фігури різного польоту. Рабіновича і Васильковського позбавили депутатських мандатів, а Медведчука і Деркача ні

Підхід Байдена до України називається "пройти між крапельками". Але дайте допомогу Україні – ексспівробітник ЦРУ

Підхід Байдена до України називається "пройти між крапельками". Але дайте допомогу Україні – ексспівробітник ЦРУ

Найуспішніший та скандальний нестримний форвад із топ-100. До 70-річчя Олега Блохіна

Найуспішніший та скандальний нестримний форвад із топ-100. До 70-річчя Олега Блохіна

Повітряна війна росії з Україною. російські літаки падають бо …путін – Том Купер

Повітряна війна росії з Україною. російські літаки падають бо …путін – Том Купер

Трамп, Манафорт та вторгнення в Україну: як вони пов’язані. Репортаж-розслідування від New York Times – частина 2

Трамп, Манафорт та вторгнення в Україну: як вони пов’язані. Репортаж-розслідування від New York Times – частина 2

Дайте. Україні. Більше. Зброї. Негайно! Як допомогти Україні відновитися – Ендрю Міхта

Дайте. Україні. Більше. Зброї. Негайно! Як допомогти Україні відновитися – Ендрю Міхта

москва повернулася до "зернової угоди", з котрої вийшла через атаку на Севастополь, якої не було, але її успішно відбили – Том Купер

москва повернулася до "зернової угоди", з котрої вийшла через атаку на Севастополь, якої не було, але її успішно відбили – Том Купер

Популярність популістів. Як Україна впливає на виборчі процеси у світі

Популярність популістів. Як Україна впливає на виборчі процеси у світі

Трамп, Манафорт та вторгнення в Україну: як вони пов’язані. Репортаж-розслідування від New York Times – частина 1.

Трамп, Манафорт та вторгнення в Україну: як вони пов’язані. Репортаж-розслідування від New York Times – частина 1.

Чому соцмережі вимагають призначити пса Патрона міністром культури. Олександр Ткаченко продовжує рейдерити архівне українське кіно заради незаконної забудови

Чому соцмережі вимагають призначити пса Патрона міністром культури. Олександр Ткаченко продовжує рейдерити архівне українське кіно заради незаконної забудови

Енергетичне виснаження Заходу та бомбардування інфраструктури України. Кілька елементів поточної стратегії росії та що буде після зими – генерал-майор Мік Раян

Енергетичне виснаження Заходу та бомбардування інфраструктури України. Кілька елементів поточної стратегії росії та що буде після зими – генерал-майор Мік Раян

Живопис та матюки, Революції та політика, війна та Перемога. 5 сенсів буття – до 70-річчя Леся Подерв

Живопис та матюки, Революції та політика, війна та Перемога. 5 сенсів буття – до 70-річчя Леся Подерв'янського

Уроки для ВМС сильніших країн світу. Висновки, які вони мають зробити з карколомної атаки українських безпілотників на чорноморський флот росії

Уроки для ВМС сильніших країн світу. Висновки, які вони мають зробити з карколомної атаки українських безпілотників на чорноморський флот росії

Працює українська артилерія! 25 фактів до 25-річчя ракетних військ і артилерії України

Працює українська артилерія! 25 фактів до 25-річчя ракетних військ і артилерії України

Картопля є, але Європу не нагодуємо. Все окрім компоту – тортілья, хумус та суші з картоплі

Картопля є, але Європу не нагодуємо. Все окрім компоту – тортілья, хумус та суші з картоплі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.