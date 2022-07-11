Засновник пвк "вагнера" прігожин визнав втручання у вибори в США

Соратник голови кремля путіна, засновник пвк "вагнера" євгєній прігожин визнав втручання росії у вибори в США. Він також заявив, що це відбуватиметься й далі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання.

"Я вам відповім дуже тонко, делікатно і прошу вибачення, допущу певну двозначність. Панове, ми втручалися, втручаємося і будемо втручатися. Акуратно, точно, хірургічно і по-своєму, як ми це вміємо. Під час наших точкових операцій будемо видаляти одразу обидві нирки та печінку", – заявив бізнесмен у коментарі російському виданню.

Відзначимо, що вже 8 листопада, у США відбудуться вибори до Палати представників, під час яких вирішиться, хто контролюватиме парламент протягом наступних двох років.

Раніше повідомлялось, що серед російських "чмобіків" у білорусі – спалах захворювань через недотримання санітарних умов.