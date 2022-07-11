НОВИНИСоратник голови кремля путіна, засновник пвк "вагнера" євгєній прігожин визнав втручання росії у вибори в США. Він також заявив, що це відбуватиметься й далі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Засновник пвк "вагнера" прігожин визнав втручання у вибори в США
Фото: www.radio.cz
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання.
"Я вам відповім дуже тонко, делікатно і прошу вибачення, допущу певну двозначність. Панове, ми втручалися, втручаємося і будемо втручатися. Акуратно, точно, хірургічно і по-своєму, як ми це вміємо. Під час наших точкових операцій будемо видаляти одразу обидві нирки та печінку", – заявив бізнесмен у коментарі російському виданню.
Відзначимо, що вже 8 листопада, у США відбудуться вибори до Палати представників, під час яких вирішиться, хто контролюватиме парламент протягом наступних двох років.
Раніше повідомлялось, що серед російських "чмобіків" у білорусі – спалах захворювань через недотримання санітарних умов.
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07 11 2022 18:25 МЕДІА
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