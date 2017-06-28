Засновник Telegram Павло Дуров погодився на реєстрацію месенджера в РФ

Однак, за словами Дурова, компанія не буде "виконувати антиконституційний "закон Ярової"

Засновник Telegram Павло Дуров погодився надати дані для реєстрації месенджера в Росії за умови, що Роскомнадзор не буде вимагати особистих даних користувачів.

Про це Дуров повідомив сьогодні, 28 червня.

"Глава Роскомнадзору відхрестився від бажання отримати доступ до особистого листування користувачів Telegram і заявив, що все, чого він чекає від нас для виконання закону, – це надання інформації про компанію Telegram", – зазначив Дуров.

При цьому Дуров наголосив, що інформація про компанію є у відкритому доступі.

"Якщо на цьому бажання регулятора дійсно обмежуються, у мене немає заперечень проти використання цих даних для реєстрації Telegram Messenger LLP в реєстрі організаторів поширення інформації, однак ми не будемо виконувати антиконституційний "закон Ярової" – так само як і інші закони, несумісні із захистом приватного життя і політикою конфіденційності Telegram", – заявив він.

Раніше голова Роскомнадзору Олександр Жаров повідомив, що "не йдеться про те, що буде отриманий доступ до листування користувачів. Питання тільки у п'яти ідентифікаторах, які месенджер повинен повідомити в Роскомнадзор, вони офіційно будуть внесені до реєстру поширення інформації".

Дуров додав, що тепер, якщо Telegram дійсно буде заблокований на території Росії, це станеться "аж ніяк не тому, що ми відмовилися надати дані про нашу компанію".

Нагадаємо, глава Роскомнадзору Олександр Жаров звернувся до адміністрації Telegram і Дурова з проханням зареєструватися месенджера як розповсюджувач інформації в Росії. У разі відмови, Жаров пригрозив заблокувати Telegram на території Росії.