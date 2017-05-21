Засновник Twitter вибачився за перемогу Трампа на виборах у США

Він зазначив, що роль Twitter у перемозі Трампа – це "дуже погано"

Співзасновник сервісу Twitter Еван Вільямс перепросив за те, що його проект так чи інакше допоміг Дональду Трампу стати президентом США.

Про це він сказав в інтерв'ю The New York Times.

Вільямс зазначив, що роль Twitter у перемозі Трампа – це "дуже погано".

"Якщо він і справді не став би президентом без Twitter, тоді так, прошу вибачення", – сказав Вільямс.

Раніше, в березні 2017 року Трамп заявив, що не став би президентом, якби не Twitter, де він може безпосередньо доносити свої ідеї до виборців. Його особисту Twitter-сторінку читають понад 30 млн. користувачів.

Нагадаємо, згідно з дослідженням громадської думки, яке інформаційне агентство Reuters провело спільно з центром Ipsos, рівень підтримки президента США Дональда Трампа становить 38%.