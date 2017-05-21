Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Засновник Twitter вибачився за перемогу Трампа на виборах у США

Він зазначив, що роль Twitter у перемозі Трампа – це "дуже погано"
Співзасновник сервісу Twitter Еван Вільямс перепросив за те, що його проект так чи інакше допоміг Дональду Трампу стати президентом США.
Засновник Twitter вибачився за перемогу Трампа на виборах у США Фото: nytimes.com

Про це він сказав в інтерв'ю The New York Times.

Вільямс зазначив, що роль Twitter у перемозі Трампа – це "дуже погано".

"Якщо він і справді не став би президентом без Twitter, тоді так, прошу вибачення", – сказав Вільямс.

Раніше, в березні 2017 року Трамп заявив, що не став би президентом, якби не Twitter, де він може безпосередньо доносити свої ідеї до виборців. Його особисту Twitter-сторінку читають понад 30 млн. користувачів.

Нагадаємо, згідно з дослідженням громадської думки, яке інформаційне агентство Reuters провело спільно з центром Ipsos, рівень підтримки президента США Дональда Трампа становить 38%.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 05 2017 18:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.