ПОЛІТИКА НОВИНИСпівзасновник сервісу Twitter Еван Вільямс перепросив за те, що його проект так чи інакше допоміг Дональду Трампу стати президентом США.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Засновник Twitter вибачився за перемогу Трампа на виборах у США
Він зазначив, що роль Twitter у перемозі Трампа – це "дуже погано"
Фото: nytimes.com
Про це він сказав в інтерв'ю The New York Times.
Вільямс зазначив, що роль Twitter у перемозі Трампа – це "дуже погано".
"Якщо він і справді не став би президентом без Twitter, тоді так, прошу вибачення", – сказав Вільямс.
Раніше, в березні 2017 року Трамп заявив, що не став би президентом, якби не Twitter, де він може безпосередньо доносити свої ідеї до виборців. Його особисту Twitter-сторінку читають понад 30 млн. користувачів.
Нагадаємо, згідно з дослідженням громадської думки, яке інформаційне агентство Reuters провело спільно з центром Ipsos, рівень підтримки президента США Дональда Трампа становить 38%.
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21 05 2017 18:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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