ПОЛІТИКА НОВИНИЗасновник і генеральний директор сервісу Uber Тревіс Каланік оголосив, що йде у відпустку на невизначений термінПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Засновник Uber пішов у відпустку на тлі скандалів, які спіткали компанію
Віднедавна компанію Uber спіткали низка скандалів
Фото: hi-tech.mail.ru
Він вирішив піти у відпустку через останні події, в тому числі "смерть його матері".
Про це повідомляє Bloomberg.
Каланік заявив, що хоче сфокусуватися на роботі над собою і створенні "команди керівників світового рівня".
Віднедавна компанію Uber спіткали низка скандалів, зокрема конфлікт з компанією Alphabet, яка звинуватила Uber в крадіжці технології для автомобілів на автономному управлінні.
Зокрема, у березні Джефф Джонс став третім топ-менеджером Uber, який залишив сервіс замовлення таксі.
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