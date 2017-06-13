Засновник Uber пішов у відпустку на тлі скандалів, які спіткали компанію

Засновник і генеральний директор сервісу Uber Тревіс Каланік оголосив, що йде у відпустку на невизначений термін

Він вирішив піти у відпустку через останні події, в тому числі "смерть його матері".

Про це повідомляє Bloomberg.

Каланік заявив, що хоче сфокусуватися на роботі над собою і створенні "команди керівників світового рівня".

Віднедавна компанію Uber спіткали низка скандалів, зокрема конфлікт з компанією Alphabet, яка звинуватила Uber в крадіжці технології для автомобілів на автономному управлінні.

Зокрема, у березні Джефф Джонс став третім топ-менеджером Uber, який залишив сервіс замовлення таксі.