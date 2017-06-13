Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Засновник Uber пішов у відпустку на тлі скандалів, які спіткали компанію

Віднедавна компанію Uber спіткали низка скандалів
Засновник і генеральний директор сервісу Uber Тревіс Каланік оголосив, що йде у відпустку на невизначений термін
Засновник Uber пішов у відпустку на тлі скандалів, які спіткали компанію Фото: hi-tech.mail.ru

Він вирішив піти у відпустку через останні події, в тому числі "смерть його матері".

Про це повідомляє Bloomberg.

Каланік заявив, що хоче сфокусуватися на роботі над собою і створенні "команди керівників світового рівня".

Віднедавна компанію Uber спіткали низка скандалів, зокрема конфлікт з компанією Alphabet, яка звинуватила Uber в крадіжці технології для автомобілів на автономному управлінні.

Зокрема, у березні Джефф Джонс став третім топ-менеджером Uber, який залишив сервіс замовлення таксі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 06 2017 23:23
ТЕГИ: Uber
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.