Засновник Wikileaks закликає главу Єврокомісії виключити Іспанію з ЄС

За його словами, Іспанія порушує Статтю 2 Лісабонського договору

Засновник Wikileaks Джуліан Ассанж звернувся до голови Європейської комісії Жана-Клода Юнкера і закликав виключити Іспанію з Європейського союзу за "явне порушення Статті 2 Лісабонського договору".

"Дорогий Жан-Клод Юнкер. Хіба це "повага до людської гідності, свободи і демократії"? Приведіть у дію Статтю 7 і усуньте Іспанію від членства в Європейському союзі за явне порушення Статті 2", – написав Ассанж.

У Статті 2 йдеться, що союз заснований на повазі до людської гідності, свободи, демократії, рівності, правової держави і дотримання прав людини, зокрема прав осіб, що належать до меншин.

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, влада автономного регіону Іспанії Каталонії, всупереч забороні центральної влади, організувала референдум про незалежність території. Сутички на виборчих дільницях за участі іспанських силовиків почались ще зранку і тривають досі.

Поранення отримали щонайменше 11 силовиків. Кількість постраждалих каталонців під час сутичок зросла до 337 людей.

Пожежники в Каталонії виказали підтримку референдуму про незалежність в регіоні і сформували людський бар'єр між поліцейською службою опозиції та виборцями.