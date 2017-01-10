Засновник Wikileaks закликає главу Єврокомісії виключити Іспанію з ЄС
"Дорогий Жан-Клод Юнкер. Хіба це "повага до людської гідності, свободи і демократії"? Приведіть у дію Статтю 7 і усуньте Іспанію від членства в Європейському союзі за явне порушення Статті 2", – написав Ассанж.
У Статті 2 йдеться, що союз заснований на повазі до людської гідності, свободи, демократії, рівності, правової держави і дотримання прав людини, зокрема прав осіб, що належать до меншин.
Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, влада автономного регіону Іспанії Каталонії, всупереч забороні центральної влади, організувала референдум про незалежність території. Сутички на виборчих дільницях за участі іспанських силовиків почались ще зранку і тривають досі.
Поранення отримали щонайменше 11 силовиків. Кількість постраждалих каталонців під час сутичок зросла до 337 людей.
Пожежники в Каталонії виказали підтримку референдуму про незалежність в регіоні і сформували людський бар'єр між поліцейською службою опозиції та виборцями.
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