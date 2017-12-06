Засновника шпигунської комп'ютерної програми "Стахановець" оголошено в розшук
Їм закидають передачу РФ інформації українських державних установ та особистих даних громадян України, - повідомляють на сайті СБУ.
Кримінальне провадження розслідують за ч.2 ст.359 Кримінального кодексу - незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.
За даними спецслужби, Яхимович і Вязьмітінов перебувають на території Росії.
Нагадаємо, 26 квітня СБУ провела обшуки у компанії Dragon Capital. Правоохоронці заявили, що у компанії використовували заборонене шпигунське програмне забезпечення російського виробництва.
У самій компанії відзначили: обшуки СБУ стосувалися програми контролю робочого часу працівників компанії, яка була визнана "спеціальним технічним засобом негласного отримання інформації" на підставі експертного висновку, зробленого в рамках кримінального провадження.
Згодом повідомили, що Федеральна служба безпеки Росії могла отримувати дані з України завдяки програмному забезпеченню "Стахановець", яке виявили у 8 компаніях, зокрема, в "Укргазвидобуванні" та "Dragon Capital".
В СБУ заявили, що близько 300 компаній в Україні використовують "шпигунське" програмне забезпечення "Стахановець", розробники якого співпрацюють з ФСБ РФ.
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