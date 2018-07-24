Засновниця Femen Оксана Шачко вкоротила собі віку в Парижі

Художниця й одна із засновниць міжнародного жіночого руху Femen Оксана Шачко покінчила з собою в Парижі.

"Оксана Шачко (одна із засновниць FEMEN) покінчила з собою сьогодні, 23 липня, у своїй паризькій квартирі. Тільки що французька поліція вивезла її тіло на експертизу. Оксана залишила записку англійською, звернену до паризької богеми, з якою вона останнім часом близько спілкувалася: "ви всі фейк", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу Paris Burns.

Інформацію про смерть Шачко підтвердила її соратниця Анна Гуцол, передає "Радіо Свобода".

"На жаль, ми останнім часом мало спілкувалися. Наскільки я знаю, вона вважала, що все в цьому житті йде не так", – вказала Гуцол.

Нагадаємо, Оксана Шачко народилася у Хмельницькому 31 січня 1987 року. Вона була одною із засновниць Femen у квітні 2008 року разом з Ганною Гуцол і Олександрою Шевченко.