Заставу меру Чопа, якого впіймали на хабарі, зменшили у 10 разів
Прокуратура звинувачує Самардака в отриманні 3 тисяч доларів США хабара, - повідомляє Укрінформ.
Раніше йому присудили перебування в СІЗО із заставою 1 мільйон гривень.
Фото:ukrinform.ua
Вказується, що на судовому засіданні були також присутні голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль та народний депутат Роберт Горват (БПП), які готові були взяти Самардака на поруки.
Фото:ukrinform.ua
У поруках Апеляційний головуючий суддя Стан відмовив.
Фото:ukrinform.ua
Нагадаємо, мера Чопа Валерія Самардака затримали 29 травня разом із депутатом міськради Віталієм Русіним і головним архітектором міста Денисом Ганзелом.
Йому закидають вимагання й отримання хабара. Кримінальне провадження розслідують за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.
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