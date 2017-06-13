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Заставу меру Чопа, якого впіймали на хабарі, зменшили у 10 разів

Раніше йому присудили перебування в СІЗО із заставою 1 мільйон гривень
Апеляційний суд Ужгорода знизив заставу меру Чопа Валерію Самардаку на 872 тисячі гривень.
Заставу меру Чопа, якого впіймали на хабарі, зменшили у 10 разів Валерій Самардак. Фото: mukachevo.net

Прокуратура звинувачує Самардака в отриманні 3 тисяч доларів США хабара, - повідомляє Укрінформ. 

Раніше йому присудили перебування в СІЗО із заставою 1 мільйон гривень.

Фото:ukrinform.ua

Вказується, що на судовому засіданні були також присутні голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль та народний депутат Роберт Горват (БПП), які готові були взяти Самардака на поруки. 

Фото:ukrinform.ua

У поруках Апеляційний головуючий суддя Стан відмовив.

Фото:ukrinform.ua

Нагадаємо, мера Чопа Валерія Самардака затримали 29 травня разом із депутатом міськради Віталієм Русіним і головним архітектором міста Денисом Ганзелом.

Йому закидають вимагання й отримання хабара. Кримінальне провадження розслідують за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.

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13 06 2017 14:58
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