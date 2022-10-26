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Застосунок "єППО" вперше допоміг збити ракету

Над Україною збили ракету, яку вперше відстежили за допомогою мобільного застосунку "єППО".
Застосунок "єППО" вперше допоміг збити ракету Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Facebook одного з розробників програми.

Перше "бойове застосування" застосунку "єППО" відбулося на Півдні України.

"Калібр" летів на дуже малій висоті, завдяки особливостям рельєфа місцевості локаційно не спостерігався. Але декілька пильних громадян побачили бл*діну і відразу сповістили військових за допомогою застосунку "єППО". Наші зенітники за кілька секунд отримали цілевказання, мали достатньо часу та без зайвих проблем, як на тренажері, збили "Калібр" із ПЗРК "Ігла", – розповів співробітник конструкторської групи "Технарі" Геннадій Сульдін.

Він зазначив, що система електронного виявлення повітряних цілей спрацювала саме так, як того хотіли розробники.

"єППО" замислювалося саме як засіб відстеження дозвукових крилатих ракет, що летять на низьких висотах, насамперед "Калібрів". Загроза на кшталт дронів "Шахед" з'явилася набагато пізніше", додав він.

Нагадаємо, застосунок "єППО" з'явився в Україні у жовтні цього року. З його допомогою очевидці можуть повідомити про переміщення ворожих повітряних цілей – ракет, безпілотників, літаків чи гелікоптерів. У програмі також можна повідомити про звук вибуху.

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26 10 2022 15:21
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