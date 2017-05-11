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Застрелений в Харкові водій має стосунок до вбивства Вороненкова, – Луценко

З'явилися подробиці розстрілу авто в Харкові
За інформацією генерального прокурора України Юрія Луценка, вбитий в Харкові водій Audi Едуард Аксельрод причетний до організації вбивства колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Застрелений в Харкові водій має стосунок до вбивства Вороненкова, – Луценко Фото: facebook.com/igor.mosijcuk

"Аксельрод – зв'язок Тюріна і Василенко по організації вбивства Вороненкова. Слідство ГПУ вірно визначило Тюріна як замовника", – повідомив генеральний прокурор.

Раніше народний депутат Ігор Мосійчук заявив, що вбитого водія Audi звуть Аксельрод Едуард Леонідович, і що обставини події схожі на вбивство учасниці АТО Аміни Окуевой.

"Розстріляним вчора у Харкові виявився Аксельрод Едуард Леонідович 10.02.1972, який народився у Барнаулі. Робота кілера дуже схожа на вбивство Аміни Окуєвої. Чим займався загиблий наразі невідомо. Країна невпинно повертається у морок 90-их...", – зазначив Мосійчук.

Як повідомляє "УНН", за свідченнями місцевих жителів, невідомий переховувався між припаркованими автомобілями і відкрив вогонь, коли Audi зупинилася, щоб знайти місце для стоянки. За попередньою інформацією, вбивця випустив дві автоматні черги, які потрапили в лобове скло та бокові вікна машини.

За інформацією джерел видання в правоохоронних органах, снайпер міг ховатися на даху недобудованого багатоповерхового будинку поруч з місцем події.

Нагадаємо, в центрі Харкова невідомі кілька разів вистрілили по автомобілю "Audi", внаслідок чого водій іномарки загинув на місці.

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05 11 2017 18:20
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