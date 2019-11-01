Заступник головнокомандувача Сухопутних військ ЗСУ потрапив у ДТП

Водій та пасажир позашляховика з тілесними ушкодженнями доставлені до медичного закладу

На Миколаївщині внаслідок автопригоди постраждали двоє військовослужбовців, серед яких заступник головнокомандувача Сухопутних військ ЗСУ.

Про це повідомила керівник відділу комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області Олена Бережна, інформує "Укрінформ".

"11 січня близько 18:00 на автодорозі Н-24 «Благовіщенське-Миколаїв», біля селища Себіне, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю позашляховика Hyundai та автомобіля Daewoo. Внаслідок аварії військовослужбовці - водій та пасажир позашляховика з тілесними ушкодженнями доставлені до медичного закладу", - зазначила Бережна.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Hyundai, 23-річний військовослужбовець, здійснюючи рух у напрямку м. Миколаїв, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем Daewoo, що рухався у попутному напрямку. Від удару транспортний засіб військовослужбовця відкинуло на узбіччя, де він зіткнувся з припаркованою там вантажівкою MAN з напівпричепом.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

З неофіційних джерел стало відомо, що один з постраждалих - заступник головнокомандувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Кропивченко.

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