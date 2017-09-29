Заступник голови Нацполіції у суді захищав своїх працівників, підозрюваних у злочинах проти Майдану

Олександр Фацевич заявив, що його підлеглі – гідні офіцери, які не порушували закон

Під час розгляду справи про злочини проти Майдану до Печерського районного суду прибув заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич для захисту своїх підлеглих.

За даними Hromadske, Фацевич на засіданні суду захищав діючих працівників Нацполіції Анатолія Серединського та Ігоря Бабіча, які на час вчинення злочину обіймали посади начальника відділу служби управління організації конвойних підрозділів департаменту громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ та головного інспектора відділу організації служби конвойних підрозділів відповідно.

"Це гідні офіцери, які виконували після 2014 свої обов’язки. Їх визивали для надання свідчень у якості свідків, були обшуки у цих людей вдома, і вони продовжували нести службу. Три роки їх ніхто не чіпав", — заявив Фацевич у суді.

За його словами, одного з поліцейських несправедливо звинувачують в організації видачі спецзасобів, які закуповувалися у Росії, хоча він за своїми функціональними обов’язками не міг відповідати за видачу спецзасобів.

"Ці працівники мені дуже потрібні, вони спеціалісти і вони не порушували закон. Я читав клопотання. Якщо я керівник і я бачив би, що вони до чогось причетні, я б тут не стояв зараз. Я їх безпосередній керівник, я прийшов їх підтримати", - наголосив Фацевич.

Трьом колишнім високопосадовцям МВС України Ігору Бабичу, Анатолію Серединському і Сергію Поготову повідомлено про підозру в перешкоджанні проведенню Євромайдану. Бабич і Серединський нині займають керівні посади в Нацполіції.

Нагадаємо, що в Генпрокуратурі завершили розслідування кримінального провадження про напад "беркутівців" та інших працівників МВС на учасників "Автомайдану" під час Революції Гідності.

Станом на лютий 2017 року у справі про злочини, скоєні під час Революції Гідності, повідомлення про підозру вручено 353 особам, у тому числі 34 високопоставленим. Серед підозрюваних - 34 чиновника, 127 службовців правоохоронних органів та 32 особи так званих тітушок.