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Заступник голови НАЗК Радецький довів у суді, що не перебував у стані алкогольного сп'яніння за кермом

Також сторона захисту надала висновок Київської місцевої наркологічної лікарні "Соціотерапія", згідно з яким на час затримання патрульними Радецький не перебував у стані алкогольного сп'яніння
Печерський районний суд Києва визнав заступника голови Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) Руслана Радецького невинним у водінні в стані алкогольного сп'яніння.
Заступник голови НАЗК Радецький довів у суді, що не перебував у стані алкогольного сп

"Суд постановив закрити провадження у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення", - йдеться в ухвалі суду, повідомляють "Українські Новини".

Згідно з протоколом про адміністративне правопорушення, складеним співробітниками патрульної поліції, 7 лютого Радецький керував автомобілем Subaru з ознаками алкогольного сп'яніння, про що свідчили різкий запах алкоголю з порожнини рота, тремтіння пальців рук, порушення мови, однак у присутності двох свідків він відмовився від проходження перевірки на алкогольне сп'яніння на алкотестері.

Зазначається, що Радецький на судове засідання не з'явився, що не завадило розгляду справи по суті.

Водночас на судовому засіданні був присутній адвокат Радецького, якому він передав свої письмові пояснення. Радецький заявив, що патрульні поліцейські не пропонували йому пройти перевірку на алкогольне сп'яніння безпосередньо в закладі охорони здоров'я.

Також сторона захисту надала висновок Київської місцевої наркологічної лікарні "Соціотерапія" від 8 лютого, згідно з яким за станом на 2:00 8 лютого Радецький не перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Достовірність даних підтвердив лікар-нарколог, яка проводила дослідження і додатково повідомила, що не могла раніше прийняти Радецького, оскільки з 0:00 до 2:00 в клініці була черга.

Нагадаємо, Радецький був затриманий 7 лютого, однак незабаром був відпущений через нібито відсутність доказів. За словами співрозмовника видання, інцидент стався, коли Радецький на своєму Subaru XV виїжджав зі стоянки на вулиці Дружби народів у Печерському районі столиці.

Згодом у мережі з'явилося відео затримання заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Руслана Радецького за водіння автомобіля в нетверезому стані.

 
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07 04 2017 18:58
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