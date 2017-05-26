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Заступник голови НАЗК заявив про готовність піти у відставку

Руслан Радецький побоюється, що чиновники можуть бути зацікавлені в його відставці
Заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Радецький заявив про готовність подати у відставку.
Заступник голови НАЗК заявив про готовність піти у відставку

"Я можу піти у відставку, але питання в іншому: а чи не заблокується [робота НАЗК з перевірки е-декларацій] і не очікують цього ті, хто не дуже хоче, щоб проводилася перевірка", - заявив він в ефірі телеканалу Інтер, передає Інтерфакс-Україна.

Радецький додав, що на засіданні НАЗК розглядалося питання відставки глави агентства Наталії Корчак, під час голосування голоси розділилися - два "за", два "проти".

Крім того, він сказав, що відповідальним за зрив кампанії е-декларування є керівник адміністративного департаменту НАЗК

"Вже вся Україна знає, що відповідальна за введення автоматичної перевірки, людина, що очолює адміністративний департамент у НАЗК і яка повинна була втілити в життя автоматичну перевірку. Сьогодні перевірка проводиться в ручному режимі", - заявив Радецький.

Нагадаємо, що раніше заступник голови НАЗК Руслан Радецький звинуватив Наталю Корчак в тому, що вона в черговий раз заблокувала перевірки електронних декларацій чиновників. Наталія Корчак його звинувачення спростувала.

Наталія Корчак на засіданні антикорупційного комітету у квітні викликала у народних депутатів подив щодо розмірів своєї зарплати, зокрема у грудні 2016 року. Зокрема, згідно із електронним реєстром, 7 грудня Корчак задекларувала зарплату у розмірі 266, 816 тисяч гривень, а 29 грудня вона задекларувала 123,217 тисяч гривень зарплати.

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26 05 2017 22:22
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