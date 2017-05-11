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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Заступник голови парламенту Венесуели попросив захисту в посольстві Чилі

До такого кроку політика підштовхнуло рішення Верховного суду Венесуели про зняття з нього депутатської недоторканності
Заступник голови парламенту Венесуели Фредді Гевара перебуває в посольстві Чилі в Каракасі й просить там притулку.
Заступник голови парламенту Венесуели попросив захисту в посольстві Чилі Фото: aa.com.tr

Про це в неділю, 5 листопада, заявило міністерство закордонних справ Чилі, пише DW. Опозиціонер попросив чилійського посла надати йому захист, оскільки побоюється за власну безпеку.

До такого кроку політика підштовхнуло ухвалене 3 листопада рішення Верховного суду Венесуели про зняття з нього депутатської недоторканності. У зв'язку з цим проти Гевари можуть розпочати процес за звинуваченнями у публічних закликах до масових виступів проти президента країни Ніколаса Мадуро. У разі засудження політику загрожує до 10 років ув'язнення.

31-річний Гевара став уже шостим венесуельським опозиціонером, який попросив притулку в чилійському посольстві. Серед них були також четверо суддів, яким пізніше вдалося виїхати за кордон і отримати політичний притулок у Чилі.

Протягом багатьох місяців у Венесуелі триває жорстке протистояння між урядом Мадуро та опозицією. З початку квітня жертвами вуличних сутичок стали щонайменше 125 людей, ще понад п'ять тисяч людей, за даними правозахисників, були затримані. Опозиція покладає на Мадуро відповідальність за тяжку економічну та продовольчу кризу в країні.

Наприкінці серпня Конституційна асамблея Венесуели, яка майже повністю складається з прибічників Мадуро, позбавила законодавчих повноважень парламент, більшість місць у якому належить опозиції.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 11 серпня попередив Венесуелу про можливість військового втручання.

Адміністрація президента США Дональда Трампа покарала санкціями 8 творців конституційної асамблеї Венесуели, серед них – брата екс-президента Венесуели Уго Чавеса.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав главу Сполучених Штатів Америки "новим Гітлером" у міжнародній політиці.

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