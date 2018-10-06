Заступник Кличка назвав інформацію про дорогі готелі до фіналу ЛЧ у Києві фейком

Заступник мера Києва Олексій Резніков заявив, що інформація про дорогі ціни на номери в столичних готелях до фіналу Ліги Чемпіонів є неправдивою.

"Готельний фонд був повністю зайнятий. Всі розповіді про дорогі готелі і це інформаційне вкидання. Всі готелі ще за півроку були повністю викуплені за цінами, узгодженими з УЄФА з надбавками, які дозволили для готельєрів", - зазначив чиновник, повідомляє Glavcom.ua.

"Одночасно на двох сайтах з'явилися дві однакові новини. Різниця в такому: на одному ресурсі писали, що іспанські вболівальники відмовляються їхати у Київ через високі ціни, на іншому - що англійські. І потім це починають розганяти", - наголосив Резніков.

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Водночас заступник Кличка додав, що київська влада була готова до такого вкидання. Він повідомив, що минулого року під час проведення музичного конкурсу Євробачення Київ зіткнувся зі схожою проблемою.

Нагадаємо, що зростання цін на розміщення в готелях Києва на період проведення фіналу Ліги чемпіонів (ЛЧ) УЄФА 26 травня побило рекорди серед приймаючих міст за останні шість років.